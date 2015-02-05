《阳歌专栏》奇虎斥巨资买下360.com域名

资料图片：奇虎360在2011年于纽交所上市前的宣传。 REUTERS/Lucas Jackson

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎斥巨资买下360.com域名**

一句话：奇虎试图将旗下各产品统一到360.com这一品牌平台，从战略上看是明智之举，但仍需要提升搜索和手机业务以重新赢得投资者的兴趣。

我一般不写公关噱头，但处于困境中的杀毒软件厂商奇虎360 QIHU.N的动作吸引了我的注意，因为这预示着一些新的重要战略行动。报导称，奇虎出资1,700万美元买下360.com域名，刷新域名交易记录。该消息几乎肯定是奇虎放出来的，因为花大价钱买域名的事情多得很，但往往由于私下交易而不会成为大的新闻。这暗示奇虎对360.com可能有大计划，最有可能的是作为整合其现有域名和品牌的平台。

奇虎显然可以对其越发分散的产品线进行整合。其杀毒软件产品位于qihoo.com域名下；2013年奇虎推出了360搜索so.com，去年底改品牌为好搜haosou.com。该公司近期还大举进军智能手机行业，与酷派(2369.HK)成立10亿美元的合资企业。

报导指出，奇虎从欧洲电信巨头沃达丰(VOD.L)手中买下360.com域名，此前曾与沃达丰谈判多年试图购买该域名。点击360.com会跳转至好搜haosou.com，点击360搜索so.com和qihoo.com也都会跳转至好搜haosou.com。这表明至少目前好搜haosou.com是奇虎整合后的平台。但我预计360.com很快会取代好搜haosou.com，因为花1,700万美元买个域名只为跳转到其他域名看起来太贵了。360.com域名更加好记，而且拥有与360度全视角概念相关的附加值。

我查阅的数据显示，之前的域名交易记录为2009年的insure.com，作价1,600万美元。紧随其后的是作价1,400万美元的sex.com域名。我记得互联网泡沫期间，business.com域名在1999年卖出了750万美元的高价，不过现在只能排到第五左右了。

纯粹从战略角度看，整合网站和品牌是不错的主意，有助于减少消费者的困惑。百度(BIDU.O)旗下的主要网站baidu.com战略类似，效果非常好。

透露这样的消息似乎至少意在给奇虎股票注入一些生机和活力。奇虎2013年推出搜索网站后股价大涨，一度涨至之前股价的四倍。但随着投资者对奇虎从搜索业务中获利越来越没耐心，奇虎股价腰斩。

奇虎斥巨资买下360.com域名似乎表明该公司试图围绕360.com打造单一的品牌形象，从市场营销的角度看似乎是明智之举。但奇虎仍需要显示出从搜索业务中获利的能力，以及有能力扭转处于困境中的酷派手机业务，然后投资者才会再度认真看待奇虎的股票。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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