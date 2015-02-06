《阳歌专栏》分众传媒拟在A股市场借壳上市

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**分众传媒拟在A股市场借壳上市**

一句话：分众传媒借壳在A股市场上市的计划有超过50%的成功机会，可能为在纽约市场因价值遭低估而退市的中资企业再上市开辟一条新路。

分众传媒正在为再上市搭桥铺路，这次的估值目标接近两年前从纽约退市时市值的三倍。如果再上市计划获得成功，可能为从纽约退市的十多家中国企业再上市提供一个颇具吸引力的样板。这项计划的关键似乎就是回国上市的这个决定，国内投资者对分众传媒的名字非常熟悉，而且远不如欧美投资者那么成熟，倾向于高估那些知名企业的价值。

我在这里要说句公道话，分众传媒的高管层这两年可能一直在很努力地清理不良资产。该公司在2013年年中完成由管理层和美国私募股权基金凯雷投资集团的私有化收购。当时的分众传媒问题缠身，因之前的狂热收购给其带来诸多不良资产。截至目前，很多这类不良资产想必都已经被卖掉或是关闭，公司的股东结构也可能简单化了，这令其成为更有吸引力的投资选项。

根据最新报导，分众传媒已经发起了一项计划，最终实现在中国A股市场借壳上市。此计划首先就是要物色一家壳公司，然后将自己的资产注入这家公司。对于一些希望在香港上市的中国大型企业，这类行动非常常见，很多较小型企业也在赴美上市时使用了这种手法，不过大企业几乎都更偏好于传统的首次公开招股（IPO）方式。

报导称，分众传媒正在进行部分老股转让，以优化股权结构，但是没有表明已经寻获目标壳公司来实施再上市计划。他们表示，公司此次拟转让的股权规模约占20%，给出的总估值约为460亿元，而未来借壳方案中的估值或达到500亿。这接近两年前退市时总市值的三倍。

这项计划看似有点不同寻常，这是我首次听说一家大企业在中国A股市场借壳上市。这可能是由于中国股市相对还比较年轻，因此还没有太多主营业务名存实亡而股票仍在交易的目标企业。但现在情况已经有所不同，这种壳公司可能变得很大。而且，监管方可能也欢迎这种接管方式，毕竟让这些亏损企业退市也是很困难的。

投资者和最近退市的中国企业都在关注分众传媒的计划及其结果。这个计划将面临多项风险，其中最大的两项分别是监管层干涉和分众传媒因找不到适合的借壳目标或估值达不到期望值而放弃计划。

网络游戏运营商巨人网络去年从纽约市场高调退市，并探讨在中国股市重新上市。可能会考虑走这条路的其他已经私有化的企业还包括7天连锁酒店、IT外包商柯莱特信息和文思海辉，以及药企先声药业。

我认为分众传媒借壳在A股市场上市计划的成功机会超过50%，且有可能由此引发新一波从纽约市场的中资企业退市潮，而之后他们也都会采取类似的在上海或深圳股票市场的借壳再上市。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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