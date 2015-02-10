《阳歌专栏》高通与中国发改委就反垄断调查达成和解

图为位于美国加州的高通公司总部前的标识。 REUTERS/Mike Blake

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**高通与中国发改委就反垄断调查达成和解**

一句话：高通与发改委就反垄断调查达成和解，表明中国政府对外企采取类似行动时将更加开放，但对国内企业不太可能采取这样的和解态度。

几个月来，不断有报导称中国即将结束对美国通讯芯片巨头高通(QCOM.O)的反垄断调查，双方日前终于达成和解。媒体毫无疑问会聚焦近10亿美元的罚金，但我更在意和解的氛围。这次的和解对中国监管机构来说是个巨大的变化，他们往往单方面做出决定，基本不考虑被调查企业的想法。

中国政府也面临要求公平处理此案的巨大压力。外企去年对反垄断调查发表了强烈不满，因为调查似乎不公平地针对大型跨国企业。美国总统奥巴马去年底与中国国家主席习近平会面时也提到了反垄断调查。美国随后公布的声明显示，奥巴马对中国试图降低外资拥有的专利权价值，并令使用外国技术的中国企业获益表达了关切。

中国政府似乎接受了一些建议，也对一些外界压力做出了让步，最终与高通达成和解。罚金对高通来说很高，但也公平。高通将支付创纪录的超过60亿元的罚金。

和解声明中细节很多，但我并不熟悉高通的技术许可行为。高通决定改变之前强制客户购买很多专利使用权的做法，其实客户只对其中少数专利权感兴趣，这似乎是一个重点。另外一个重点似乎是降低了很多专利权的许可费水平。

高通迅速对本会计年度的财测进行了更新，数字相对正面。该公司的营收预估基本保持不变，小幅上调了下限。高通下调了获利预估，反映此次罚金，除此以外的获利预估基本未变。

投资者似乎对上述消息表示欢迎，高通股价在盘后交易中上涨近3%。高通的财测基本不变看起来相对正面，暗示该公司与中国发改委协商过程中获得了大部分想要的结果。作为协议的一部分，高通称不会对发改委最终的决定提出异议。

这对高通的未来和其他处于监管机构调查下的企业意味着什么呢？对于高通来说，这是痛苦的结束；不过如果其他国家政府也采取类似调查，高通可能面临更多痛苦。更普遍地说，此次和解似乎表明西方企业在类似的反垄断调查中可能获得中国政府更加公平的对待。中国企业不太可能受益多少，因为他们的影响力小得多，也没有奥巴马这样的盟友。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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