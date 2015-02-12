《阳歌专栏》安邦保险完成收购纽约华尔道夫酒店

**安邦保险完成收购纽约华尔道夫酒店**

一句话：美国批准安邦保险收购纽约华尔道夫酒店，暗示中国投资者会加速收购类似的房地产项目，这可能会引发泡沫，并可能在未来10年破裂。

报导称，安邦保险完成近20亿美元收购纽约华尔道夫酒店，这表明美国不会寻求阻止中资对美国房地产越来越多的投资。我对交易完成的速度感到有些吃惊，因为牵涉的金额巨大，而且交易本身也引发一些有关国家安全问题的争议。才刚刚超过四个月，这笔交易就完成了。

如此迅速表明安邦等中国投资者容易接触到大量资金，也表明西方政府不会试图阻挠这样的投资。中国企业是否出价过高以及是否会出现泡沫破裂的情况是未来很大的疑问，20世纪80年代末日本企业投资西方房地产也遭遇过泡沫。对于上面的问题，答案可能是“是的”。

报导指出，安邦正式完成收购纽约华尔道夫酒店，出资19.5亿美元。安邦去年10月宣布同意从美国酒店巨头希尔顿(HLT.N)手中收购纽约华尔道夫酒店。作为协议的一部分，安邦同意希尔顿在未来100年继续管理该酒店，这看起来是愚蠢之举，因为这会降低未来潜在买家对该酒店的兴趣。

协议宣布后不久就出现美国外交官表示担忧的报导，因为全球很多领导人前往纽约参加联合国活动时经常住在这家酒店。这样的担忧看起来有些杞人忧天，但很可能引发美国政府否决该协议，一些美国政客担忧大型中国企业会替中国政府搜集情报。

安邦显然符合这样的定义，该公司不仅是大型国企，而且与中国政府有密切联系。尽管安邦缺乏进行类似大规模并购的经验，仍能迅速完成收购，这反映出该公司强大的背景。安邦大部分融资几乎肯定来源于大型国有银行，这些银行听命于中国政府。

中国企业购买了一些西方知名房地产。本周早些时候，阳光保险宣布出资2.3亿美元收购纽约Baccarat酒店。去年11月，阳光保险宣布出资4亿美元收购悉尼喜来登公园酒店。

安邦和阳光保险都属于突然出现在全球投资领域，其他中国保险公司和机构投资者看起来也必然会加入收购行列。复星国际(0656.HK)和海航集团等中国企业已经活跃在国际并购市场。这些中国企业都试图走出国门，但他们对知名国际资产的青睐可能导致价格升至不可持续的水平。

如果未来10年中国房地产市场放缓开始加速，这些企业可能需要迅速卖出一些海外资产，从而满足国内的资金需求。那时他们几乎肯定要亏钱卖出，日本企业近30年前那一幕将重现。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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