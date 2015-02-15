《阳歌专栏》比亚迪断臂自救

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**比亚迪断臂自救**

一句话：比亚迪卖出资产并成立汽车金融合资企业，这些都意在提振处于困境中的电动汽车业务；但市场最终开始回暖前，比亚迪可能需要卖出更多资产。

处于困境中的电动汽车厂商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)似乎有些绝望，其汽车金融合资企业获批后几天即宣布大规模资产卖出。竞争对手吉利(0175.HK)也宣布与法国巴黎银行BNP.PA的合资汽车金融企业获批。这暗示中国政府可能开始担忧中国汽车市场在经历之前几年的高速增长后整体放缓。

过去几年里，吉利和比亚迪等本土汽车厂商遭受了冲击，因为市场份额被通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG.DE)等国际竞争对手迅速蚕食。比亚迪最惨，因为该公司还大举押注电动汽车项目，可是尽管中国政府非常希望发展清洁能源行业，比亚迪的电动汽车仍未获得多大追捧。

比亚迪本月早些时候宣布陕西银监局批准比亚迪汽车金融有限公司成立。这将有助于比亚迪传统汽车和新能源汽车的销售。

比亚迪宣布以23亿元将全资子公司深圳市比亚迪电子部品件有限公司出售给合力泰科技股份有限公司(002217.SZ)，获得现金和高达12.3%的合力泰股份。比亚迪此举似乎意在筹集资金，改善摇摇欲坠的财务状况。

比亚迪称，出售资产意在加快集团的业务转型升级，推动集团集中资源发展核心业务。此次出售的电子部件业务去年贡献了约2亿元获利，是比亚迪获利能力很强的业务。投资者似乎看好此次出售，比亚迪的港股受消息提振上涨近5%。

吉利宣布，与法国巴黎银行成立的合资汽车金融公司获得中国银监会的正式批准。这意味着未来六个月可能开始开展业务。吉利一年多前宣布与法国巴黎银行筹建合资企业。吉利与比亚迪的合资企业几乎同时获批可能不是个巧合。

实际情况是近几个月中国汽车市场出现整体迅速下滑的迹象，而宏观经济也在下滑。今年汽车销售料仅增长约7%；去年的增速类似，令人失望。此前销售增速都是两位数。

比亚迪出售资产和旗下汽车金融企业获批可能为电动汽车项目赢得宝贵的时间。中国政府积极推进充电桩等电动汽车基础设施的发展，吸引普通消费者，很多新项目今明两年将上马。这些可能给比亚迪及其股票注入一些新的生机。但中国汽车行业可能继续处于困境中，和世界其他地方类似，比亚迪可能需要卖出更多资产从而继续生存。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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