《阳歌专栏》滴滴打车和快的打车合并

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**滴滴打车和快的打车合并**

一句话：滴滴打车和快的打车合并，可能预示着中国互联网巨头新一轮非核心资产的整合。

滴滴打车和快的打车烧钱大战了两年后宣布合并，这也标志着他们的母公司阿里巴巴(BABA.N)与腾讯(0700.HK)之间的竞争出现不寻常的变化。这表明中国互联网三巨头腾讯、阿里巴巴和百度可能愿意合并非核心资产，为在线视频、地图和团购等领域的新一轮整合铺平道路。

滴滴和快的两家公司的CEO可能是合并的主要推动力量，合并声明中二人的角色很重要。但如果背后的大股东阿里巴巴和腾讯不批准，合并也无法实现，阿里巴巴和腾讯甚至可能鼓励滴滴与快的合并。

两家公司合并后，将保留各自的品牌和业务独立性，滴滴CEO程维和快的CEO吕传伟将共同担任新公司的联合CEO。新公司料拥有约60亿美元的估值，可能为明年上市铺平道路。两家公司是打车市场的先行者，一起控制着主要的市场份额。

近两年前他们开始出现在新闻中时我就写过，2013年中出现他们可能合并的消息时也有所提到。除此以外我基本不太写这两家公司，不是因为他们没得写，而是因为他们成为新闻的原因都是因为残酷的竞争。

消费者和出租车司机乐见他们的竞争，但大多数新闻都影响不大，只是提到两家公司竞争的手段。此外还有两家公司的口角和地方政府对安全和其他问题的担忧。但从金融角度看，除了阿里巴巴和腾讯的入股，其他新闻都没什么意思。

滴滴与快的合并凸显中国互联网很多领域仍很支离破碎，而且亏损，尽管三大巨头投入了大量资金。合并将消除过度竞争，有助于滴滴和快的迅速实现盈利，暗示三巨头也可能考虑合并其他非核心资产，以加强整合，提升获利能力。

在线视频最为明显，因为中国几乎所有的大型在线视频网站都在亏损。团购网站和地图服务等也可能受益于整合。阿里巴巴和百度也可能合并游戏等领域的资产，腾讯主导着这些领域。

我一直在说，中国互联网巨头们近期的并购让他们过于多元化，需要注意，否则可能失去重点和获利能力。因此整合非核心资产应该是受欢迎的进展，可能为投资者提供一些不错的新选择。滴滴与快的合并后的公司如果上市，可能是有吸引力的选择。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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