《阳歌专栏》叫车应用企业合并遭遇市场垄断质疑

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**叫车应用企业合并遭遇市场垄断质疑**

一句话：中国监管机构不太可能否决叫车应用企业快的打车和滴滴打车的合并申请，反而应该鼓励类似的合并以培养具有全球竞争力的互联网企业。

在中国领先的两家叫车应用企业宣布合并计划的次日，观察人士担心它们的合并恐怕有碍市场竞争，呼吁监管机构根据反垄断法否决这个合并计划。有关滴滴和快的合并的争论不足为奇，毕竟合并后的公司将占据中国出租车和专车服务的绝大部分市场份额。但是，监管方需要确定的是上述垄断说辞是否有理有据，从很多方面来看，合并后的新公司规模依然很小，而且将面临国际同业的强劲竞争。

我认为监管部门将批准滴滴和快的的合并申请，即使合并后的公司会对易到用车这类较小的竞争者形成压力。易到用车是对上述合并提出垄断质疑的相关方之一。我的理由很简单：叫车应用这个行业仍处于初期发展阶段，而且新公司还将面临Uber这些国际对手的竞争。Uber最近也在中国推出了用车服务。

滴滴和快的的合并纯粹是市场力量使然，两家公司都是民营企业，根据最符合自身利益的原则进行决策。这与大型国企的合并形成鲜明对比，政府部门经常根据自身的需要进行企业合并或分拆，背后存在商业动机，当然也不乏政治考量。

行业专家和竞争对手发出抗议之声。易到用车是最先站出来的一家，并表示已经向包括商务部和发改委在内的政府反垄断部门提出了对上述合并计划的投诉。

另有引述行业专家的报导称，这次合并具有妨碍竞争的因素，合并后的企业将拥有近100%市场份额。同时，这些报导还指出，叫车应用行业可能不构成垄断，因其规模尚小且仍在发展过程中。

他们表示，若构成市场垄断，涉事企业的年营业收入必须超过20亿元，或3.2亿美元。快递和滴滴都是私营企业，不发布财报。但是他们曾表示，两家合并后的新公司的市场估值为60亿美元，规模相对较小，尚未发展到涉及垄断的水平。

从更宽泛的角度来看，如果监管部门想要进行反垄断调查，中国有多家互联网企业是更好的调查对象。阿里巴巴(BABA.N)控制着中国电商行业绝大多数市场份额，腾讯(0700.HK)在网络游戏和在线聊天市场具有主导地位，百度BAIDU.O则拥有在线搜索市场的逾半壁江山。

但是，这些企业若决定开拓海外市场，还将面对谷歌和Facebook等全球巨头的强烈竞争，有朝一日在国内市场也将遭遇类似竞争。从这个角度来看，我对监管方会支持易到用车等企业的投诉持严重怀疑态度。从叫车应用市场的长期发展来看，滴滴打车和快的打车的合并计划看似是一宗健康的交易，也许未来可能发展成为一家像Uber一样具有全球竞争力的中国企业。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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