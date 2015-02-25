《阳歌专栏》小米手机领军中国市场 华为荣耀换帅

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米手机领军中国市场 华为荣耀换帅**

一句话：小米今年销售增速将下滑，因海外竞争更加强劲；华为近期的势头有望助其成为中国第二大手机厂商。

我曾将小米视为我心目中2014年中国科技企业之首，小米再接再厉，取代三星成为去年中国手机市场份额最高的企业。华为荣耀品牌换帅，加上近期的其他举措，有望让华为成为今年中国第二大智能手机厂商。

我长期关注中国智能手机市场，小米和华为是我今年重点关注的企业。联想(0992.HK)和中兴(0763.HK)(000063.SZ)也值得关注，但我预计小米和华为今年将获得较大的领先优势。

两家公司的前景可能差别很大。小米的快速增长可能开始放缓，因为在国际市场遇到越来越多的挑战。华为在海外市场的经验更多，遇到的阻碍应会更少；良好的品质越来越获得认可，也应助力华为。

小米去年获得12.5%的市场份额，超越了三星12.1%的份额。这样的结果并不令人意外，因为小米在中国的销售强劲增长，年中前后就超越了三星。

IDC的报告显示，小米在2013年只拥有中国手机市场5.3%的份额，这更加凸显了小米的迅速增长。去年小米在华卖出4.21亿部智能手机，这对2010年才成立的小米来说是了不起的成绩。

由于竞争激烈，小米进一步提升在华市场份额将很困难。小米意识到了这一点，向东南亚和印度等地扩张，近期还透露在美国销售非智能手机产品的计划。

小米在印度卷入专利权纠纷，在美国谨慎行事，这些都凸显出该公司面临的挑战。因此我估计小米难以保持过去两年销量翻番的速度，可能维持70-80%的增速。

华为更换荣耀品牌总裁，前无线业务负责人赵明将接替现任荣耀总裁刘江峰。报导还指出，华为2014年荣耀手机的出货量为2,000万部，该公司去年智能手机总出货量为7,500万部。

荣耀品牌的定位去年出现问题，一度定位为高端品牌，但近期的定位为低端品牌。荣耀换帅暗示华为今年将试图加强该品牌，华为今年的手机销售目标为1亿部。华为高端品牌Ascend Mate 7增长强劲，似乎对华为来说是件好事。如果华为能巩固其高品质、可信赖的形象，就有望达到目标。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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