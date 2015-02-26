《阳歌专栏》红包大战微信大胜阿里巴巴

我还记得科技媒体报导中国人过年拜年手机短信达数十亿条的新闻，那是不太久以前的事了，但现在看成了陈旧的回忆。腾讯(0700.HK)微信和阿里巴巴(BABA.N)支付宝的数据令之前的数字相形见绌，尽管那时候看起来很大。

但在抢红包大战中，腾讯远胜阿里巴巴，主要得益于微信。数亿微信用户在过年期间只想着抢红包，忽视其他一切。红包来自朋友、老板以及腾讯和阿里巴巴。

阿里巴巴的大败对马云来说是场噩梦，他在一年多以前就意识到了微信是个巨大威胁。很多人现在用手机上网，而微信让腾讯拥有了巨大优势。阿里巴巴和其他互联网企业都意识到了移动策略对未来生存的重要性，只能嫉妒而且恐惧地看着微信主导市场。

去年腾讯进行红包推广，很多用户通过微信发红包。今年升级为微信群内抢红包。腾讯称，除夕夜每分钟有8.1亿次“摇一摇”，1.2亿个红包被送出。当然，这是高峰时期的数量。但即使假设每分钟2亿次摇一摇和2,000万红包被送出，每小时也有120亿次摇一摇和12亿个红包。

阿里巴巴试图以自己的支付宝红包与微信红包对抗。腾讯在过年前几周正式在微信上屏蔽一切支付宝红包。阿里巴巴称，从除夕至大年初三，超过1亿人发出支付宝红包；仅除夕当天，就有6.8亿人次参与了支付宝的红包游戏。

两组数据凸显阿里巴巴和其他互联网企业面临的巨大挑战。我曾说过，中国监管机构应该认真考虑介入，宣布微信垄断，迫使腾讯让其他企业平等地进入微信平台。短期内这似乎不太可能发生，因此阿里巴巴和其他互联网企业可能继续发现，由于微信的影响力增大，他们的移动业务举措被边缘化。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。