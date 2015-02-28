《阳歌专栏》国内投资机构打压蚂蚁金融估值

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**国内投资机构打压蚂蚁金融估值**

一句话：蚂蚁金融料以低估值融资，因为外资无法参与；如果能迅速发展新业务，2017年上市时估值可能达到700亿美元。

报导称，阿里巴巴(BABA.N)旗下的蚂蚁金融服务集团正在进行融资，计划2017年在国内上市。这比之前的报导所暗示的上市时间要晚一些，反映出之前的报导可能对蚂蚁金融过于乐观，该公司的业务大多不超过两年。

阿里巴巴在纽约上市的资产并不包括蚂蚁金融。之前的报导暗示蚂蚁金融的估值可能高达500亿美元，考虑到蚂蚁金融的发展阶段，这看起来非常乐观。但最新的报导称，融资给予蚂蚁金融的估值在350-400亿美元。

为什么估值差距这么大呢？首先，评估一家公司的价值是很困难的，特别是其很多新业务正处于开始阶段。蚂蚁金融目前的收入主要来源于支付宝。蚂蚁金融的其他资产包括余额宝和网商银行等，网商银行由阿里巴巴和几家合作伙伴共同设立，近期刚刚获得银监会批准。

蚂蚁金融去年才正式成立，大概上个月出现该公司协商融资的报导，估值可能高达500亿美元。几天后，财新报导称蚂蚁金融的估值在300亿美元左右。

最新报导的估值为350-400亿美元，表明幕后的谈判很激烈。报导援引官方媒体指出，仅国资背景的投资机构可参与认购股权，这可能是估值较低的原因。

之前的报导暗示，潜在投资者包括邮储银行、社保基金和国开行旗下的国开基金。蚂蚁金融出售的股权约为11%。中国不允许外资入股支付业务，这可能是只有国资背景的投资机构才可参与的原因。

这样的限制意味着蚂蚁金融上市前的潜在投资者少得多，数码天空科技(DST)和凯雷等国际巨头无法涉足。这对蚂蚁金融来说不是好消息，因为这些外国投资者非常看好蚂蚁金融这样的企业，给出的估值肯定会比国资背景的投资机构高得多。

但马云对此也无能为力，因此蚂蚁金融的估值可能敲定在350亿美元左右。如果蚂蚁金融能迅速发展网商银行和其他金融服务业务，2017年上市时估值可能翻番。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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