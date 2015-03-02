《阳歌专栏》小米等新兴手机厂商为何“错过”世界移动通信大会？

图为西班牙巴塞罗那，工作人员走向在这里召开的世界移动大会入口。 REUTERS/Albert Gea

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米等手机厂商为何“错过”世界移动通信大会？**

一句话：小米和其他中国智能手机厂商“错过”世界移动通信大会，反映他们专注于新兴市场，以及国内竞争激烈导致其推广预算受限。

本周我在巴塞罗那参观世界移动通信大会，参会的中国企业包括华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)和联想(0992.HK)，联想是以美国企业身份参会。

那些不在参会名单上或至少不是参展商的企业同样值得关注，小米、酷派和魅族等新兴智能手机厂商都在此列。酷派与奇虎360QIHU.N、魅族与阿里巴巴(BABA.N)近期都达成合作。

为规避国内市场竞争，这些企业近期纷纷推动产品出口，那为什么又未在这次大会上设立展台呢？说他们没参会是不完全准确的，很多都派出了代表联络关系，可能在会议以外与潜在客户进行会谈。

魅族表示派出全球销售高管前往，小米确认全球销售负责人Hugo Barra也将参会。规模小一些的企业可能试图省下参展的高额费用，希望在酒店和会场外的其他地方与潜在客户见面。

更加根本的原因是，这些企业的国际扩张方向在东南亚、印度和南美等发展中国家市场，而世界移动通信大会面向的是西方人，特别是欧洲。

华为、中兴和联想都采取行动进军利润更多但竞争更加激烈的西方国家市场，新兴厂商还没有敢于这么做。小米算是个小例外，上个月宣布将在美国推出一些可穿戴设备。

毕竟每家公司市场营销的预算都有限，新兴企业可能在尽量节约，从而在中国激烈的价格战中存活下来。

华为和中兴参会的理由很充分，两家公司在消费产品和网络设备领域都很强大。两家公司都是大会的主要赞助商，与爱立信(ERICb.ST)、微软(MSFT.O)和英特尔(INTC.O)等并驾齐驱。

联想参会也不令人意外，该公司正在大力进军美国和其他西方国家市场，借力近期收购的摩托罗拉和签下电影明星阿什顿·库彻。

小米、魅族和酷派等企业“错过”此次会议至少表明他们对欧洲市场并无把握。这可能是明智之举，因为除了小米以外，处于目前的发展阶段这些企业在竞争激烈的西方国家市场都走不了多远。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。