《阳歌专栏》58同城大幅折价收购安居客

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**58同城大幅折价收购安居客**

一句话：58同城以大幅折价收购安居客长期来看是明智之举，但短期内可能对获利构成拖累，因中国房地产市场疲软。

报导称，58同城(WUBA.N)收购互联网房产信息服务商安居客。收购亮点在于价格大幅低于安居客一年前标榜的价值。大幅折价反映出中国房地产市场的低迷，中国楼市正徘徊在大规模调整的边缘，这对易居中国EJ.N和搜房网SFUN.O来说显然不是好消息。

58同城发布声明称，以2.67亿美元收购安居客，其中1.6亿美元为现金，其他为股票。58同城很清楚投资者可能对房地产投资不感兴趣，因此发布声明称增长空间仍很大。58同城还表示，与安居客合并后，规模足以抵御这一轮行业下滑。

投资者对炒作并不感兴趣，58同城的股价基本持平。在提出并购的问题前，我先要指出这是个不错的长期战略投资。中国房地产市场现在显然看起来摇摇欲坠，但颓势也就是几年的事。当市场回暖以后，58同城应能从此次并购中获益。

而且，58同城在这次收购中获得了很大的折价。媒体报导指出，安居客去年曾宣称其价值高达15亿美元。报导称，成立于2007年的安居客当时在考虑上市，借力当时中国互联网企业上市受外国投资者热捧的正面人气。但随后中国房地产市场开始迅速降温，10多年的高速增长结束。销售量迅速下滑，所有依靠交易佣金的服务企业都受到冲击。

15亿美元的估值可能有些过高了，假设真实价值在10亿美元左右，这仍意味着安居客的估值在过去一年里下降了70%左右。这和搜房网的情况差不多，搜房网的股价过去一年下跌了65%；而易居中国的股价下跌了约52%。由于安居客更为年轻，所以估值可能比其他企业下降更多，房地产市场很大的不确定性导致其投资者愿意折价卖出可能也是原因。

我认为对这些房地产企业的悲观看法有些过头了。易居中国和搜房网的获利能力仍很强，除非市场下滑非常严重，我觉得这两家公司才会出现亏损。年轻的安居客可能没有那么强的获利能力，但现在有了58同城这个强大金主的支持。我预计并购有利于58同城的长期前景，获得这么大的折价值得赞许。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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