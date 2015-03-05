《阳歌专栏》华为在世界移动通信大会豪掷千金 完胜中兴和联想

**华为在世界移动通信大会豪掷千金 完胜中兴和联想**

一句话：华为在本周举行的世界移动通信大会上豪掷千金，暗示其今年大举进军欧洲和美国市场的决心。

在巴塞罗那举行的世界移动通信大会进行采访的间隙，我设法推算了一下哪家中国企业在本次展会上投入最多。这类支出暗示出各家企业未来一年的重点，包括他们的目标市场。有必要指出，世界移动通信大会主要面向北美、特别是欧洲用户，因此参展商几乎肯定将这些市场作为目标。

我的分析显示，华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)不出所料地是此次展会上支出最大的两家中国企业，此外只有联想(0992.HK)支出规模较大。但最令人吃惊的可能是华为的排场远大于中兴和联想。

我考察了三个方面的数据：赞助、广告和展位面积。华为在各方面都领先，尤其是在后两个方面。当然，很难让企业公开说支出的事情，但我的消息来源告诉我一些华为的人说光是展位的支出就有1亿元，华为此次派出了3,000人左右。

首先是最容易追踪的赞助。华为和联想都在世界移动通信大会的赞助商名单中，而且是级别最高的赞助商。有趣的是，乐视网(300104.SZ)也在赞助商名单中，但却没有正式展位。中兴并不在赞助商名单中，这可能是公司的疏忽。

然后是广告，但可能不会太准确，因为这么大规模的活动中无法看到所有的广告。中兴的广告比较显眼，主要入口处悬挂的欢迎光临横幅中有中兴的名字。联想的名字只能在其展位看到，其他地方我都没看到。在我奇怪基本看不到华为广告的时候，一名联络人指着每个人佩戴的证件上的挂绳。我这才意识到华为的名字和标识印在了每一根挂绳上，这样的广告肯定要花几百万美元。

华为在展位上的优势更为明显。我估计联想的展位面积是三家中最小的，约有650平方米。中兴的展位面积估计有1,100平方米左右。华为的展位面积估计有1,600平方米左右。但在另外一个大厅内，华为还有一个更大的会客区域，占了所在大厅的四分之一左右。

需要指出的是，联想是世界移动通信大会的后来者，这只是该公司第二次参加该展会；华为和中兴参加的次数更多。根据去年的营收，华为是中兴的三倍还多。当然，华为此次的支出可能高达3,000万美元，对于任何企业来说都是一笔很大的开支，表明了华为未来一年大举进军欧洲和美国的决心。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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