《阳歌专栏》家乐福改革在华业务 涉足便利店及电商

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**家乐福改革在华业务 涉足便利店及电商**

一句话：家乐福将启动中国业务改革战略，此前的不确定性烟消云散，但进军电子商务为时过晚，可能以失败告终。

过去两年里，全球零售巨头家乐福(CARR.PA)在中国市场战略上发出了复杂信号，现在终于决定继续留在这里，但要对运营进行改革。家乐福将大幅压缩采购中心的数量，并将进军便利店和电子商务。这些信号似乎暗示家乐福超市迅速扩张的日子结束了，电子商务和便利店可能是未来扩张的主要方向。

早该进行这样的改变，消除2013年至今一直存在的不确定性。媒体称家乐福曾一度委托投行寻求出售其中国业务，这可能是全面退出的前奏。2013年乐购(TSCO.L)采取了这样的做法，目前已经基本上退出了中国市场。

美国巨头沃尔玛(WMT.N)在中国市场也不轻松，常常关闭表现不佳的超市，但超市总数仍在增加，也从未暗示可能考虑退出中国市场。除了超市外，沃尔玛还斥巨资收购1号店，发展电子商务。

家乐福始终犹豫不决，未能在电子商务上采取行动，错过了宝贵的时机。这与其整体情况有很大关系，该公司放弃了一些海外业务，专注于改善其核心的欧洲市场业务。中国曾是家乐福一个潜力巨大的市场，但随着阿里巴巴(BABA.N)和京东(JD.O)等电商的迅速崛起，中国市场变化也非常快。

媒体报导称，家乐福将于下月开始大规模改革，将目前的24个采购中心压缩至六个。这将导致大规模裁员，但家乐福对此并未提供更多细节。家乐福还将任命中国区首席运营官，以加强管理。

家乐福目前在中国70多个城市拥有238个超市，雇员超过6万人。家乐福希望将覆盖城市扩大到100个，并计划通过扩大Carrefour Easy便利店来实现部分目标。去年家乐福在上海测试了便利店概念，现在计划进一步推广。Carrefour Easy比普通的便利店大，但比传统的超市要小。

此外，家乐福也姗姗来迟地进军电子商务，落后于大多数中国大型零售商。家乐福正在建立六个物流中心，处理配送，明年应能全面上线。

我的初步感觉是该计划看起来相当全面，应能终结所有对家乐福长期扎根中国决心的怀疑。电子商务显然是必要之举，但可能规模太小且为时过晚。便利店概念看起来有意思，比普通的便利店提供更多的产品。便利店在上海等大城市很常见，但在小城市相对罕见。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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