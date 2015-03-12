《阳歌专栏》阿里巴巴洽谈入股Snapchat和Snapdeal

**阿里巴巴洽谈入股Snapchat和Snapdeal**

一句话：阿里巴巴洽谈入股Snapchat和Snapdeal，似乎有望获得不错的财务回报，但不太可能取得很大战略利益。

报导称，阿里巴巴(BABA.N)正在洽谈投资美国社交应用Snapchat和印度电子商务网站Snapdeal。这似乎反映了阿里巴巴的新趋势，不再进行收购，而是进行小型战略入股。这对被投资企业来说是好事，因为有助于推高其估值，和阿里巴巴上市前推高自己估值的方式类似。

我感觉阿里巴巴难以从这样的投资中获得很多战略益处，可能要满足于这些公司估值上升所带来的财务回报。这对阿里巴巴来说不是最理想的，阿里巴巴更希望在获得投资回报的同时也取得一些战略回报。但阿里巴巴闲置资金过多，需要投资，至少这些投资能带来一些财务回报。

阿里巴巴对这两家公司入股比例都不会很大，这两家公司希望获得推动增长的资金，但不想放弃管理权。有关阿里巴巴入股Snapchat的报导最初开始于去年8月，报导称阿里巴巴将投资2亿美元，给Snapchat的估值在150亿美元左右。

这意味着阿里巴巴仅获得1.3%的股份，几乎不能称为战略入股。Snapchat怎么看都不像是阿里巴巴好的战略合作伙伴，因为该公司提供社交网络服务，让用户互相分享图片。Snapchat的与众不同之处在于分享的图片在被接收者看到后几秒就会消失。

相较之下，Snapdeal看起来似乎有更多的战略合作可能，不过阿里巴巴的入股比例看起来仍很小。当地媒体报导称，阿里巴巴是数家参与Snapdeal最新一轮10亿美元融资的企业之一。报导指出，Snapdeal的估值约50亿美元，也就是说新的投资者集团会获得该公司大约20%的股份。假设有四五家公司参与融资，阿里巴巴的股份也就在4-5%左右，投资额在2-2.5亿美元。

这将是阿里巴巴首次在印度进行投资，很多中国科技企业都迅速热衷于印度。阿里巴巴旗下的蚂蚁金融上个月收购印度电子支付企业One97的25%股份。Snapdeal是印度电商市场的新星，领军企业为Flipkart和亚马逊(AMZN.O)，这也是该公司现在寻求投资的原因。作为印度本土企业，该公司创始人可能对阿里巴巴的资金更感兴趣，这将限制战略合作的可能性。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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