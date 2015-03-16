《阳歌专栏》俞永福同时接掌高德及UC浏览器

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**俞永福同时接掌高德及UC浏览器**

一句话：阿里巴巴让俞永福同时掌管高德和UC浏览器标志着整合过去两年收购资产的开始，但一些整合可能有些古怪。

阿里巴巴(BABA.N)接近两年的战略并购后终于尝试整合所并购的资产，高德创始人离开，由UC浏览器创始人兼负责人俞永福接替。阿里巴巴CEO陆兆禧上周晚些时候宣布此次人事变动，引发中国媒体热议，因为这涉及阿里巴巴去年的两宗大规模并购。阿里巴巴去年分两次共出资约15亿美元收购高德。收购UC浏览器的金额类似，但阿里巴巴并未披露实际金额。

陆兆禧称，高德仍保持独立的公司运作，俞永福的任命将于3月15日起生效。阿里巴巴约八个月前收购了UC浏览器，采取的是先战略入股、后全面收购的做法。

这个时点似乎表明阿里巴巴的管理层对俞永福非常满意，放心他掌管两个收购来的企业。这也不难理解，俞永福将UC浏览器打造成中国非常成功的浏览器，挑战谷歌(GOOG.O)的Chrome和Mozilla的火狐。

百度(BIDU.O)也曾试图收购UC浏览器，但被俞永福拒绝。俞永福非常独立，在互联网行业德高望重。俞永福同意UC浏览器被阿里巴巴收购暗示两家公司可能存在共识，俞永福最终会成为阿里巴巴一个主要部门的负责人。

阿里巴巴过去两年里收购了很多资产，需要进行更多整合。时间点看起来相对不错，因为阿里巴巴需要一段时间熟悉这些新资产以及它们的管理者，然后再决定如何整合，以及何人来执掌。

选择俞永福似乎是不错的，他是出了名的创新者和强大的领导者，曾将UC浏览器打造为超过10亿美元的公司。但我对UC浏览器和高德之间可能存在的协同性不那么有信心。或许俞永福会试图将高德的一些服务引入UC浏览器，不过高德专注于中国，因此这样的做法只能在中国有效。

阿里巴巴终于开始对收购来的资产更加关注，并寻找更好的整合方式，这是好事。如果阿里巴巴在收购前就考虑潜在的协同性，而不是只从互联网角度出发，那会更好。整合是必要的，但很多资产特性不同，可能会存在问题。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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