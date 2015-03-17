《阳歌专栏》优酷土豆、当当网公布季报的时间引发股价大跌

图中电脑上显示的是当当网页面。 REUTERS/Tyrone Siu

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**优酷土豆、当当网公布季报的时间引发股价大跌**

一句话：不寻常的季报公布时间安排意味着优酷土豆和当当网的季报可能令人失望，但两家公司的股价看起来跌过头了。

公布季报往往会引发股价大幅波动，而宣布何时公布季报引发类似波动的情况则很少见。而这样的事情就发生在了优酷土豆YOKU.N和当当网DANG.N身上。

两家公司宣布何时公布季报后，股价都跌到了一年多低位。宣布此类日期是标准做法，让投资者进行准备，参加电话会议。宣布日期的时间往往在实际业绩公布前一到三周，给予投资者充足的时间做准备。

但投资者担忧两家公司会公布不及预期的业绩，因而出现恐慌。优酷土豆股价在最近一个交易日下跌3.7%至两年多低位。当当网股价在过去几天里大跌16%至16个月低位。

优酷土豆称，将于3月19日公布季报，也就是两天后。间隔时间这么短往往会引发投资者警觉，因为这暗示企业不想给大家过多时间准备，甚至可能希望一些人因通知期短而错过业绩发布。如果公司在假期、异常时间或是周末宣布业绩，投资者往往也会警觉。

优酷土豆作为在线视频的领军企业，曾深受投资者欢迎。但该公司总是无法兑现潜力，上市四年多仍大幅亏损。近期监管机构的打压以及该公司不肯被收购的决定令其前景蒙阴，大多数竞争对手已经被大型互联网企业收购。现在投资者认为该公司可能宣布亏损继续扩大，看不到盈利希望。

当当网原本应在上周四公布季报，但在上周三宣布因排期原因而推迟。这让投资者感到紧张，而专门打股东官司的律师事务所则窃喜。

声明导致当当网股价在随后几天里大跌，最近一个交易日下跌近5%。当当网宣布推迟公布季报后没再说什么，但律师事务所则积极得多，至少三家宣布可能代理亏损的股东发起集体诉讼。

作为长期的观察者，我同意这样的声明看起来有些不祥。当当网没有发声缓解担忧或是宣布新的公布季报时间看起来不是好事。但我觉得两家公司可能跌过头了，公布业绩后股价可能小幅反弹。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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