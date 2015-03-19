《阳歌专栏》雅虎准备关闭北京研发中心 即将退出中国市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**雅虎准备关闭北京研发中心 即将退出中国市场**

一句话：雅虎准备关闭北京研发中心标志其最终退出中国市场，其中主要原因来自雅虎内部，但也反映出外资互联网企业在中国高度监管的环境中面临的困难。

媒体报导称雅虎(YHOO.O)将关闭在北京的研发中心，停止在华邮箱服务近两年后，雅虎似乎将最终完全退出中国市场。我不熟悉雅虎目前在华的资产，但此举看似是其关闭在华的最后一个重要业务部门。雅虎还准备将所持有的阿里巴巴(BABA.N)股份单独剥离成一个公司，结束雅虎与中国的10年之缘。

不出所料的是，雅虎并没有高调进行最后的退出，这个消息还是中国媒体曝出。雅虎发布声明仅确认了媒体发布的消息，此外也并未提供更多细节。另有媒体报导称，该研发中心有350名员工，从2009年开始研发并不完全面对中国市场的产品和服务。

一些分析师称，此举意在削减成本，实际情况可能是这样，因为该研发中心的功能可以在其他地方轻而易举地实现。无论原因如何，雅虎都在切断与中国的最后一丝联系。雅虎曾一度对中国市场抱有厚望，在过去10年投入了大量资金。

雅虎是10多年前进军中国市场的第一批全球互联网巨头之一，收购了当时中国最大的搜索企业3721。但管理不善导致3721在竞争中先后不敌谷歌(GOOG.O)和百度(BIDU.O)。

雅虎意识到需要一个强有力的本土合作伙伴，2005年斥资10亿美元收购阿里巴巴40%股份，阿里巴巴接手雅虎中国的大部分运营，包括搜索业务。我点击之前的雅虎中国网站，结果被引导到雅虎新加坡网站，这意味着雅虎在中国的搜索业务可能已经不复存在。

雅虎与阿里巴巴的合作开局强劲，因为阿里巴巴创始人马云和雅虎创始人杨致远的个人关系不错。但杨致远被迫退出雅虎管理层后，雅虎新CEO与马云冲突很大，两家公司的关系迅速恶化。此后两家公司的关系一直紧张，今年晚些时候雅虎将剥离所持有的阿里巴巴股份成立一家新公司，将股份分给目前的股东。

与阿里巴巴合作后，邮件服务是雅虎在中国自行运营的业务之一。但中国的审查政策导致该服务成本高昂，问题很多，雅虎两年前停止在华提供邮件服务。有报导称，雅虎2013年试图从阿里巴巴手中收回其中国品牌，似乎意味着该公司有更多中国计划，但关闭北京研发中心表明雅虎短期内在中国不太可能有什么新动作。

雅虎在过去几年里缓慢地退出中国市场，眼下看似终将接近完成。雅虎的很多问题来自内部，与中国无关，我估计这是该公司决定退出中国市场的原因。但雅虎的退出再次凸显外资互联网企业在中国市场面临的困难。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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