《阳歌专栏》雅虎准备关闭北京研发中心 即将退出中国市场

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**雅虎准备关闭北京研发中心 即将退出中国市场**
一句话：雅虎准备关闭北京研发中心标志其最终退出中国市场，其中主要原因来自雅虎内部，但也反映出外资互联网企业在中国高度监管的环境中面临的困难。
媒体报导称雅虎(YHOO.O)将关闭在北京的研发中心，停止在华邮箱服务近两年后，雅虎似乎将最终完全退出中国市场。我不熟悉雅虎目前在华的资产，但此举看似是其关闭在华的最后一个重要业务部门。雅虎还准备将所持有的阿里巴巴(BABA.N)股份单独剥离成一个公司，结束雅虎与中国的10年之缘。
不出所料的是，雅虎并没有高调进行最后的退出，这个消息还是中国媒体曝出。雅虎发布声明仅确认了媒体发布的消息，此外也并未提供更多细节。另有媒体报导称，该研发中心有350名员工，从2009年开始研发并不完全面对中国市场的产品和服务。
一些分析师称，此举意在削减成本，实际情况可能是这样，因为该研发中心的功能可以在其他地方轻而易举地实现。无论原因如何，雅虎都在切断与中国的最后一丝联系。雅虎曾一度对中国市场抱有厚望，在过去10年投入了大量资金。
雅虎是10多年前进军中国市场的第一批全球互联网巨头之一，收购了当时中国最大的搜索企业3721。但管理不善导致3721在竞争中先后不敌谷歌(GOOG.O)和百度(BIDU.O)。
雅虎意识到需要一个强有力的本土合作伙伴，2005年斥资10亿美元收购阿里巴巴40%股份，阿里巴巴接手雅虎中国的大部分运营，包括搜索业务。我点击之前的雅虎中国网站，结果被引导到雅虎新加坡网站，这意味着雅虎在中国的搜索业务可能已经不复存在。
雅虎与阿里巴巴的合作开局强劲，因为阿里巴巴创始人马云和雅虎创始人杨致远的个人关系不错。但杨致远被迫退出雅虎管理层后，雅虎新CEO与马云冲突很大，两家公司的关系迅速恶化。此后两家公司的关系一直紧张，今年晚些时候雅虎将剥离所持有的阿里巴巴股份成立一家新公司，将股份分给目前的股东。
与阿里巴巴合作后，邮件服务是雅虎在中国自行运营的业务之一。但中国的审查政策导致该服务成本高昂，问题很多，雅虎两年前停止在华提供邮件服务。有报导称，雅虎2013年试图从阿里巴巴手中收回其中国品牌，似乎意味着该公司有更多中国计划，但关闭北京研发中心表明雅虎短期内在中国不太可能有什么新动作。
雅虎在过去几年里缓慢地退出中国市场，眼下看似终将接近完成。雅虎的很多问题来自内部，与中国无关，我估计这是该公司决定退出中国市场的原因。但雅虎的退出再次凸显外资互联网企业在中国市场面临的困难。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。