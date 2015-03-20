《阳歌专栏》星巴克和康师傅“联姻” 开拓中国瓶装即饮饮料市场

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**星巴克和康师傅“联姻” 开拓中国瓶装即饮饮料市场**

一句话：星巴克与康师傅“联姻”看似是明智的决定，可能会帮助这两家企业快速开拓尚未触及的中国高端瓶装饮料市场。

在中国零售餐饮市场取得不俗成就的星巴克(SBUX.O)与康师傅控股订立合作协议，瞄准瓶装即饮饮料市场。从表面来看，这是两家不相干的企业，星巴克是高端咖啡产品企业，而康师傅控股(0322.HK)则是茶饮和即食食品企业。

但是，没有人能想到星巴克会跨越东西方餐饮文化的鸿沟，不但让习惯饮茶的中国人喜欢上喝咖啡，而且还为此毫不吝惜。因此，我对星巴克在中国瓶装即饮饮料市场再次展现魔力怀有很高的期待，这也将使星巴克得以在华赢得新的收入来源。

高端瓶装饮品对多数中国人来说仍很陌生，可口可乐(KO.N)、百事可乐(PEP.N)以及康师傅与汇源果汁(1886.HK)等本土企业把持着中国饮品市场。这些企业的产品售价集中在3-8元人民币（约合0.50至1.30美元）这个非常窄的价格区间。也许星巴克品牌的咖啡饮品的售价将远高于此，也许突破了每瓶10元的重要心理价位。

我们先仔细看看这两家公司的合作，星巴克将能够利用康师傅在中国各地的制造、营销和销售网络。根据星巴克的声明，该公司将负责产品开发及品牌经营，而康师傅将负责在中国大陆生产及分销星巴克品牌的即饮饮料。星巴克已经在华拥有自己的瓶装咖啡产品生产能力，但是分销能力非常有限。

有媒体对星巴克和康师傅的合作打趣道：“瓶装星冰乐要国产了，小资女白领们，你们会继续买么？”显然，我们要静待这个问题的答案，不过我稍后会给出我自己的评估。

我还觉得这次合作看似仅是让人略感意外，因康师傅三年前曾宣布与百事可乐合作，后者在瓶装饮品行业算得上是星巴克的竞争者。康师傅与星巴克的合作瞄准高端市场，而非百事可乐定位的主流客户，不过与百事可乐的合作仍可能给这次与星巴克的“联姻”带来一些麻烦。

接下来给这次星巴克与康师傅的合作前景做一个快速评估。投资者普遍感到印象深刻，消息公布后，康师傅和星巴克分别在香港和纽约股市的股价均上涨逾2%。

我对这次的合作寄予厚望，不过同样值得注意的是瓶装饮品和餐厅饮料通常针对不同的市场。但是在中国，在星巴克这个案例里，这两个市场的界限并没有那么泾渭分明，星巴克在中国已经成为时尚生活品牌，而不仅仅是一家餐饮经营者。因此，对身份感颇为看重的中国消费者经常渴望被看到一路端着一杯星巴克饮品走来，而不太在乎杯子里究竟是什么。

星巴克成功将自身打造成高端品牌形象，这也使其能够在中国90个城市开设了1,500家店面。尽管产品价格不菲，很多星巴克店面仍顾客盈门。这种高端品牌形象现在尚未帮助其在华瓶装饮品业务发展，该公司实际上没有在这个方面进行过重要的市场营销。星巴克如今与康师傅合作，可能很容易将其源于咖啡店的高端品牌优势转化到瓶装饮品市场，为在华业务增长提供重要契机。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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