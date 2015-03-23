《阳歌专栏》百加得推出绿茶烈酒 逐鹿中国市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz) **百加得推出绿茶烈酒 逐鹿中国市场**

一句话：百加得推出绿茶酿制的烈酒产品TANG，尽管定价较高，而且中国正在反腐，但如果针对年轻的都市白领，可能表现不错。

报导称，百加得推出绿茶酿制的烈酒产品TANG，试图打入中国市场。坦白说，我一直奇怪为什么之前没人这么尝试。因为如果这样一款烈酒产品包装和营销得当，可能很快赢得中国年轻的都市白领，他们不爱喝白酒，对威士忌和朗姆酒等西方酒也不是很感兴趣。

我不是白酒专家，但也知道几乎任何东西都可以酿酒。伏特加用土豆酿造，朗姆酒用甘蔗酿造，而杜松子酒出自杜松子。就连咖啡都能酿出咖啡酒，我在大学时很喜欢喝。因此没理由不能有茶酒。

报导指出，TANG是百加得主要面对中国市场的产品之一。美国烈酒巨头百富门BF-B.N去年12月宣布与五粮液(000858.SZ)合作开发面向中国市场的产品，杰克丹尼威士忌是百富门的知名产品。

报导称，TANG已经开始商业生产，最初将在香港的免税店里销售，然后在未来几个月里进军北京和上海等大城市的酒吧和餐厅。TANG的售价显然不低，500毫升装售价260美元，暗示百加得针对的是高端市场。该公司并不着急，首批只生产2,000瓶。这样的售价看起来有些高，但和高端白酒比起来相对合理，后者的售价往往是其两倍甚至更高。

茶口味的酒精饮品在中国并不是新概念，鸡尾酒中加入茶的做法在中国已经有十多年了。但我没听说此前有人用茶酿造烈酒，因此TANG有其独一无二的优势。

有人说，由于中国正在反腐，百加得可能受到影响。贵州茅台(600519.SS)等高端白酒品牌就因此受到了巨大冲击。首批只生产2,000瓶几乎肯定反映了百加得的担忧。TANG的研发可能始于反腐开始前，这意味着百加得至少部分依赖政府相关部门的需求。

坦白说，这些人往往更喜欢用茅台等知名产品来取悦客人，TANG这样的不知名品牌吸引力不大。百加得应该针对年轻的都市白领，他们喜欢尝试新的时髦东西，往往认为白酒古板和老套。反腐不会影响这些年轻人；如果百加得营销得当，这些人可能成为潜在客户。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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