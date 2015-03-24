《阳歌专栏》腾讯、乐视和百度进军智能汽车领域

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯、乐视和百度进军智能汽车领域**

一句话：腾讯、乐视网和百度模仿谷歌的智能汽车计划都可能面临困境，百度可能最先退出。

中国在智能汽车领域保持了盲目模仿的传统，报导称腾讯与台湾富士康联手进军该领域。他们追随的是谷歌(GOOG.O)，但追随者显然不只有他们。

百度(BIDU.O)去年宣布智能汽车计划，本周CEO李彦宏还谈论了该计划。乐视网(300104.SZ)也谈论下个月在上海车展上展示其首辆智能汽车。

盲目模仿和赶时髦在中国互联网行业太常见了，每家企业都担心在竞争中落后。大多数巨头都推出了智能手机计划，模仿谷歌和微软(MSFT.O)。他们近期还模仿苹果(AAPL.O)蜂拥进入智能电视领域。

这样的跟风心态几乎注定要失败，因为产品太新、发展又快，中国企业往往不确定要模仿什么。因此，我认为三个进军智能汽车领域的计划成功机会都不大。我猜测他们都会亏很多钱，然后会低调放弃。

报导称，腾讯将与富士康、和谐汽车(3836.HK)联手进军智能汽车领域。和谐汽车是一家在香港上市的汽车厂商，名气不大。报导援引富士康消息人士指出，三方将签署战略合作协议，生产具有很强互联网元素的汽车。

不清楚他们是打算生产无人驾驶汽车还是仅加入诸多互联网连接元素。富士康和腾讯值得尊重，但选择名气不大的和谐汽车似乎有些奇怪。我还需要更多细节来评估成功的可能性，目前阶段仍持怀疑态度。

乐视网去年底宣布智能汽车计划，现在宣布首款产品将在下月举行的上海车展上亮相。和其他两家不同，乐视网针对电动汽车，与北京汽车(1958.HK)联手。北京汽车是中国大型汽车厂商之一，但创新性较差，没有生产商用电动汽车的历史。

我们需要等待新产品的外观和性能。我对其前景并不十分乐观，尽管乐视网在网络视频方面取得了巨大成功。

百度去年宣布无人驾驶汽车计划，现在称首款车将在今年晚些时候推出。CEO李彦宏本周在深圳的一个活动上讨论了该计划，但没有提供更多细节。

该车或许也会在下月的上海车展上亮相，但可能性不太大，因为李彦宏并没有提到此事。无论何时亮相，我对其成功的期望值都不高。三家企业中，百度在其核心业务以外的表现最差，但百度也最清楚其新产品何时变废品。如果新产品失利，我预计百度很快放弃智能汽车计划。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。