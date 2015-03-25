《阳歌专栏》“三马”牵头的众安保险计划进行大规模融资

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz) **“三马”牵头的众安保险计划进行大规模融资**

一句话：阿里巴巴、腾讯和中国平安联手成立的互联网保险公司众安保险首次大规模融资应能轻松找到买家，由于需求强劲，估值可能超过80亿美元的目标。

高科技企业大规模民间融资继续，报导称阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)和中国平安(2318.HK)(601318.SS)联手成立的互联网保险公司众安保险寻求在首轮融资中募得10亿美元。

我对融资的规模和时间点有些吃惊，因为众安保险成立才一年多。该公司2013年10月成立时注册资本为10亿元人民币，目前已经实现了盈利。众安保险这么久才进行首轮融资以及规模如此之大有些令人吃惊。

报导援引在香港传播的融资宣传材料指出，众安保险打算向外部投资者卖出12.5%股份筹集10亿美元。香港看起来是最佳融资地点，因为腾讯和中国平安都在这里上市，两家公司的总部都在深圳。

众安保险的估值为80亿美元，对于这么年轻的公司来说看起来很高。中国平安的市值略超1,000亿美元，新华保险(1336.HK)的市值在170亿美元左右。宣传材料称，众安保险在运营后的首个完整财年获得7.4亿元保费收入，实现3,300万元盈利。

报导还指出，众安保险计划2018年上市，这暗示该公司可能选择香港，香港要求在其主板上市的企业上市前三年必须连续盈利。众安保险的三大支持者都姓马，阿里巴巴持股20%，中国平安和腾讯各持股15%，其他六家创始股东中包括携程网(CTRP.O)。

此次融资如果成功，将是过去四个月里互联网企业至少第四次大规模融资。美团网去年12月融资7亿美元，小米在随后几周里融资11亿美元，大众点评本月早些时候敲定8.5亿美元融资。

众安保险能否融资成功、能否获得期望中的估值呢？我觉得能，并不一定是因为众安保险有这么高的价值，而是因为其支持者非常强大。

去哪儿网(QUNR.O)就是很好的先例，尽管该公司大幅亏损，估值仍非常高，因为其母公司是百度(BIDU.O)。我预计外界对投资众安保险兴趣很大，即使估值超过80亿美元也有可能。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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