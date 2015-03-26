《阳歌专栏》阿里巴巴开始整顿淘宝

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴开始整顿淘宝**

一句话：阿里巴巴整顿淘宝，时间可能持续一年，淘宝成交额增速可能降至15-20%，约为目前的一半。

阿里巴巴(BABA.N)开始整顿淘宝，永久关闭26家店铺。阿里巴巴避免使用“假货”一词，反映出问题的敏感性。主要问题是多少商家会被逐出淘宝，以及对阿里巴巴的营收和获利的影响。

阿里巴巴最新季报显示，淘宝对阿里巴巴非常重要。去年第四季度，淘宝成交总额接近5,000亿元，占阿里巴巴旗下所有电子商务网站成交总额的63%。

国家工商总局1月发布报告称，淘宝上近三分之二的产品为假货。阿里巴巴称，国家工商总局的取样很少，立论方式不科学。在激烈的口角后，国家工商总局最终淡化了对阿里巴巴的指责。

即使淘宝上的假货问题没有国家工商总局说的那么严重，这也是个需要解决的大问题。阿里巴巴此次清理26家店铺似乎就是开始解决这个问题。

阿里巴巴称，这26家店铺违背诚信经营原则，希望通过“潜规则”谋求不正当利益，企图向小二（淘宝系工作人员的统称）行贿等。

这似乎是大规模行动的开始，料持续到年底，甚至可能持续到2016年。这26家只是淘宝海量商家中非常小的一部分。我预计未来几个月会有更多商家被清理出去。

假设问题没有国家工商总局说的那么严重，淘宝上只有三分之一的交易涉及假货。如果阿里巴巴将其中一半清理出去，这意味着淘宝将失去六分之一左右的成交额。目前成交额的增速约为35%，这意味着增速将降至15-20%。

这样的增速显然没有之前令人振奋，可能让阿里巴巴的股票和其长期前景回归现实。清理完成后，增速可能回到之前的水平，大概需要一年。我认为阿里巴巴仍是个好公司，有潜力成为全球电商领军企业，即使此次挫折表明阿里巴巴仍需要提升一些标准。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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