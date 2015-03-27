《阳歌专栏》美国担忧中国限制外国技术 英国接纳华为

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**美国担忧中国限制外国技术 英国接纳华为**

一句话：美国向世界贸易组织提出担忧中国对外国技术的限制，英国接纳华为的产品，这些可能让各方都面临更大压力减少对使用外国技术的限制。

报导称，美国向世界贸易组织提出对中国限制国内银行使用外国技术的质疑；英国发布报告称华为的产品未对英国的安全构成威胁，或者说威胁至少在可控范围内。

两则消息都反映了当前的趋势，体现出美国和欧洲在处理与中国的贸易关系上分道扬镳。美国更加有对抗性，而欧洲似乎想与中国合作，寻找共识解决分歧。

我通常更喜欢欧洲的做法，通过对话的方式解决问题更具建设性。但需要指出的是，欧洲在光伏行业的贸易纠纷中也采取这样的方式，近期有迹象显示，由于中国厂商采取行动避开协议，协议可能分崩离析。欧洲来软的，美国来硬的，问题是究竟哪种更有效。

报导指出，美国向世界贸易组织提出担忧中国限制国内银行使用外国技术。这并不是正式的投诉，但中国可能被迫解释其行为。

中国要求向中国的银行提供设备的外资供应商提供源代码和第三方用户数据等敏感信息，外资企业普遍反对。我们要等待中国的回应，我很好奇中国将如何解释，这些公司的产品很受尊重，在世界各地广泛使用。

英国在外国技术威胁方面对中国友好得多。美国非正式地禁止国内电信网络使用华为的设备；英国则欢迎华为，尽管一些地方政客持保留态度。

媒体称，调查该问题的英国政府委员会正式宣布，华为在英国所提供设备的风险已被“充分缓解”。中国媒体广泛转载，但西方媒体基本不关注，这有些奇怪。

当然，西方媒体可能没有注意到此事，而中国对此更感兴趣。我没理由认为报导不准确，也一直认为华为的设备可能并不构成特别的国家安全风险。我对IBM(IBM.N)和思科(CSCO.O)的产品持同样的态度，他们的声誉高度依赖产品的安全性和可靠性。

中国和美国可能都面临让步的压力，可能开始重新考虑一些过激的观点。这种人为的贸易壁垒对任何一方都没好处。斯诺登丑闻已经表明，美国、中国和其他国家的政府无论针对什么电信网络，都有能力展开监听。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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