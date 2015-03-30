《阳歌专栏》惠普或继英特尔之后联手紫光集团

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

惠普或继英特尔之后联手紫光集团

一句话：紫光集团与惠普接近达成股权收购协议。此举或标志着紫光集团与惠普开启在路由器领域的全新合作关系，但这不太可能影响紫光集团与英特尔在电信芯片领域已有的合作关系。

去年进行的一连串重大交易，包括与英特尔的战略联盟，已令紫光集团受到外界的密切关注，现在与惠普的重大合作更使其成为媒体焦点。根据这项交易，紫光集团将收购惠普旗下华三通信（H3C）51%的股权，交易额将超越此前紫光集团与英特尔合作的规模。华三通信是一家路由器和交换器制造商，与思科公司（Nasdaq: CSCO）有竞争关系。

尚不完全清楚紫光集团将采用何种方式支付收购价格，但数额几乎一定可以超过英特尔去年支付的15亿美元。去年紫光集团将两家中国领先的电信芯片设计厂商--展讯通信和锐迪科微电子整合进上市公司清华紫光，然后将整合后的清华紫光的20%股份以15亿美元价格出售给英特尔。我并非电信专家，但我得承认这桩交易让我有点困惑，因为华三通信与英特尔的业务迥异。

我一会再回来讨论这个问题。首先还是让我们更仔细地看看这桩很有可能成为中国今年高科技板块规模最大的收购交易。最新的媒体报导显示，紫光集团已经成为华三通信51%股权的优先竞标者，最终交易或将在几个星期内达成。

媒体报导对交易金额语焉不详，一些报导称惠普寻求以高达50亿美元的估值出售该股权，而其他一些报导称华三通信总价值为50亿美元。但无论如何，这项交易价值最起码是25亿美元，且可能将超过这个数额。报导称，其他的竞标者包括了中国华信邮电经济开发中心，似乎预示着该领域仅向更专注于研发的企业开放，并排除了华为和中兴通讯(000063.SZ)等大型私企。

去年10月有媒体报导称，惠普当时正在寻求将华三通信51%的股权出售给一个亚洲合作伙伴，之后便出现紫光集团与惠普交易的传闻。惠普售股计划是其更广泛“一拆二”战略决策的一部分，即将惠普拆分为两个公司，一个专注于企业业务，另一个专注于以消费者为核心的计算机和打印机业务。这些报导称惠普将华三通信估值为50亿美元，所以如果这些报导正确，那华三通信控股权价值应为25亿美元或略多。

先前我猜测华为、中兴或者联想等比较大的公司可能会成为华三通信股权的买家，所以现在规模较小的紫光集团成为优先竞标者令人略感意外。紫光集团去年频频见诸报端，因其收购了中国最大的两家私有芯片制造商展讯通信和锐迪科微电子，并将这两家公司整合进清华紫光，然后将整合后的清华紫光的20%股份作价15亿美元出售给英特尔。

如我此前所说，紫光集团收购华三通信股权的举动有点特殊，因为华三通信与英特尔的产品线非常不一样。实际上华三通信之前是华为和美国企业3Com的合资公司，3Com之后被惠普收购。华三通信与思科在制造适用于企业级数据网络的路由器和交换器方面有直接竞争关系。相比之下，紫光集团与英特尔的合资企业制造微芯片而非成品。

这笔交易能否实际完成，以及交易架构如何，我们只能拭目以待。惠普和英特尔似乎不太可能通过与紫光集团的关系而成为实际的合作伙伴，相反紫光集团会将路由器和芯片作为两个不同的业务分支。尽管如此，这两个领域共同的地方都是专注于电信，我们最终可能看到紫光集团将华三通信股份打包放入与英特尔的合资企业中。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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