《阳歌专栏》工信部将严控新上单纯扩大产能的光伏制造项目

**工信部将严控新上单纯扩大产能的光伏制造项目**

一句话：新迹象暗示中国政府将积极采取行动，阻止光伏厂商为帮助地方政府达到经济增长目标而增加不必要的新产能。

工信部称，将严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目；这暗示中国光伏行业幕后在悄悄进行着一番博弈。地方政府官员可能鼓励本地区的光伏厂商增加产能，以惠及当地经济，但这却不是光伏行业所需要的。而中国政府则希望向世界表明其不会向光伏厂商提供不公平补贴，它也在努力让国内光伏行业理性发展。

根据工信部网站上公布的《光伏制造行业规范条件》，工信部将严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。中国政府似乎希望光伏厂商能够更加重视质量而非数量，能提升运营效率。政府将要求光伏厂商在生产线升级和新产品开发上投入更多资金。

光伏产业长期低迷导致大多数中国光伏厂商资金紧缺，但这并不一定会阻止各家企业增加新产能，虽然这些企业本身不一定能负担得起这种新增产能投入，而且新产能也几乎不是行业所需要的。

这是因为地方政府拥有资源，能够在企业增加新产能的过程中提供帮助。这种资源包括能轻易拿到国有银行的低息贷款，政府拥有的土地，可用来建新厂房，以及控制地方税收政策，这可以帮助企业降低成本等。

地方政府官员为何要鼓励没必要、甚至可能亏损的新产能呢？原因很简单。因为地方政府有年度经济增长目标，如果不达标会受到惩罚。扩大当地光伏产能有助于其完成经济增长目标，因为光伏产品相对成熟，市场也较为健全。随着中国经济出现大幅放缓的迹象，地方政府可能使用他们的资源鼓励光伏厂商扩大产能，以帮助其完成增长目标。

中国政府似乎担忧这样的可能性，因此开始采取行动，以阻止新一波扩建产能潮。扩大产能只会进一步遏制光伏行业的发展。英利(YGE.N)和浙江昱辉阳光(SOL.N)这两家规模较大的企业最新季报显示亏损，是行业再次走下坡路的迹象。

总之，主要问题是中国政府能否抑制光伏厂商扩大产能。工信部公告似乎表明其将密切关注中国所有的光伏厂商，如果发现单纯扩大产能的项目将予以关闭。这对全球光伏行业来说应该是个好消息，最终防止行业再次走下坡路，此时正值各家厂商开始复苏。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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