《阳歌专栏》中国互联网企业恶搞愚人节

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国互联网企业恶搞愚人节**

一句话：中国互联网企业的愚人节恶作剧打破了往日的紧张气氛；快的与滴滴合并后的企业估值迅速上升，这是很常见的现象。

4月首日媒体相对平静，我也想把最近行业监管和争议事件的话题暂搁一边，旁观一眼中国互联网企业在愚人节当天很high的玩法。此外，滴滴和快的合并后企业在出售股权后可能获得高达87.5亿美元的估值。

愚人节消息可以让我们暂时忘却中国互联网行业常见的竞争和口水战。相比之下，估值迅速上升是中国互联网界的常见现象，因投资者大举押注市场未来的增长。

愚人节恶作剧在西方很常见，但中国企业往往更加严肃。腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)和阿里巴巴(BABA.N)等企业的愚人节恶作剧是我能想起来的首个群体性恶作剧之一，看起来几乎是协商好的。不过他们过去可能也这样做了，只是我没有注意到罢了。

这些恶作剧大多与虚假的新产品有关。我认为腾讯非常有创意，称数据中心将于2017年搬往企鹅的老家南极。

百度则想出了智能枕头“百度HuHu”和可以将用户的搜索结果以全息投影的形式展现出来的“神灯搜索”。百度还展示了图片等推广材料，以及新产品的价格，令人刮目相看。

阿里巴巴的恶作剧来自阿里云计算和支付宝，不过阿里云的东西太抽象，我理解不了。不过我赞赏阿里巴巴的参与精神。奇虎360QIHU.N宣布推出智能项链“人鱼泪珠”，优酷土豆YOKU.N称将在4月31日推出旗下智能手表Youku Watch，不过4月31日这天并不存在。

媒体报导称，快的和滴滴合并后的公司正在探讨出售股份，此举可能迅速推高其估值。两家公司2月宣布合并意向，当时的报导称合并后整体估值在60亿美元左右。

最新报导称，出售股份后公司估值将达到87.5亿美元，较一个月前大增45%。合并尚未完成，出售股份看起来有些早。这样的高估值倒不会让我感到意外，但我认为监管上的很多不确定性将导致合并后的公司在未来几年遭遇坎坷。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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