《阳歌专栏》百度与莆田系之争令百度股价承压

图为百度公司在北京的总部大楼前的企业标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

百度与莆田系之争令百度股价承压

一句话：百度在与莆田系之争中损失的医疗广告业务可能永远也收不回来了，未来几个季度的营收增长或将遭受冲击，股价面临下行压力。

百度与最大的广告主之一--莆田系的争端波及百度股价，也由此揭开了中国广告市场的一角。如果最近的媒体报导无误，即莆田（中国）健康产业总会宣布全体会员单位在4月5日零时起，全面停止与百度在竞价推广上的合作，那百度每天将因此损失数以百万美元计的广告营收，这凸显莆田系广告主对百度的重要性。

双方纷争也揭露了中国广告市场的性质。在中国，夸大宣传的广告非常普遍。许多局外人士可能也会奇怪地发现，医院居然是中国广告业营收如此重要的来源，因为发达市场中这些医院广告非常少。归根结底，夸大式广告与奇怪的广告商在中国是常态，但随着市场逐渐成熟，变得与西方更加相似，百度等公司的这部分营收来源或将缩水。

两周前百度与莆田系纷争爆发时，我曾写了一篇博文，现在看起来，百度股价似乎成了最大的受害者之一。过去三周里，百度股价下跌了约6%，市值蒸发逾40亿美元。尽管如此，我们仍应当注意到百度股价仍比一年前高30%左右。去年中国互联网股票集体大涨，百度股价随之飙升。

在中国的12,000家民营医院中，莆田系份额巨大，占据八成江山。而民营医院是百度最大的广告商之一。究其原因，是中国迅速从国有医院体系转向更加商业化的医疗体系，医院之间因此为了有限的顾客资源展开激烈竞争。

莆田（中国）健康产业总会宣布因百度广告价格过高，并于4月4日作出正式决议，停止与百度合作。百度则回击称，打击虚假医疗的决心不会变。百度打击虚假医疗信息广告的决定影响并激怒了许多莆田系成员医院。

有关百度莆田系之争的一篇最新报导援引了欲量化莆田系抵制行动影响的多份研究报告。其中一份研究报告称，莆田系成员占据百度搜索营收的15%，基于百度最新季报披露的22亿美元的在线市场营收来计算，该比例相当于每季度3.3亿美元，是一笔巨额收入。而另外一位分析师将他对百度第二季度销售额的预测值下调了约3%。

对我来说，15%这个数字有点高，我猜3%更接近于事实。但3%仍然相当于逾6,000万美元的季度营收，相当于每天损失200万美元营收。这个营收是否将回归百度，现在尚不可知，因为由奇虎360（NYSE: QIHU）和搜狐（Nasdaq: SOHU）运营的其他搜索引擎可能会积极争取这块广告业务。

一些人可能会认为这对百度有负面影响，但我却认为这对百度具有小幅促进作用，因为这会改善百度更长远业务的健康水准。这是因为这些虚假和夸大的广告真的完全不应出现于网络，随着医疗行业成熟，这些广告很可能注定将要消失。尽管如此，短期来说，失去这块重要的营收来源可能会令百度的增长骤然放缓，进而令百度股价在未来数个季度内承压。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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