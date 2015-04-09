《阳歌专栏》英特尔在华投资创业孵化器

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**英特尔在华投资创业孵化器**

一句话：英特尔投资中国创业公司是其推动在华电信芯片业务的战略举措之一，但中国企业在创新方面的不足可能令英特尔面临很大障碍。

我要赞扬英特尔(INTC.O)在电信领域的坚持精神，有消息称该公司推出投资1.2亿元布局孵化器的计划。话说回来，该项目规模看起来很小。这是英特尔近期在中国的动作之一，该项目针对的很多企业可能对100万美元或更少的投资都感到满意。但此举看起来更像是公关而非实际行动，如果英特尔真想推动在华电信芯片业务生态系统的发展，可能需要更大胆的行动。

英特尔是最早进军中国的大型芯片厂商之一，在中国定期举办信息技术峰会已经10多年了。英特尔在深圳举行的技术峰会上宣布了“英特尔众创空间加速器”计划，为创业公司提供融资，特别是电信领域的企业。

英特尔还宣布设立8,000万元的英特尔投资中国天使基金。媒体报导称，这是英特尔首个孵化器计划，选择中国凸显英特尔打算利用中国市场追赶ARM在无线芯片领域的主导地位。

我不太清楚英特尔和ARM技术间的区别，但很明显的是，迄今为止很少有设计公司决定在其无线芯片中使用英特尔的技术。英特尔在中国进行了几笔大规模投资试图改变这种局面，希望吸引本土开发者和高层领导者选择其产品。

去年9月，英特尔投资15亿美元购买紫光集团20%股份。去年12月，英特尔宣布投资16亿美元升级其位于成都的芯片工厂。紫光集团位于北京，是一家相对成熟的企业；成都是较大的内陆城市，也是中国政府发展的重点。最新的计划针对深圳的初创企业，这里是高科技中心。

我看好英特尔的多层次中国战略，预计未来一年可能还会有一两次大规模行动，可能与紫光集团和成都项目的规模相当。中国显然是无线设备重要的生产中心，但还不是芯片设计和生产的主要基地。英特尔希望帮助中国进行转型，并改善自身的发展前景，但其动作滞后且中国企业在创新方面表现平平可能是很大的障碍。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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