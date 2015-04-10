《阳歌专栏》永辉超市入股联华超市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**永辉超市入股联华超市**

一句话：联华超市等运营不善的传统超市料在未来5-10年消失，被1号店和京东等迅速崛起的电商超越。

有关超市的几条新闻凸显出中国市场的迅速变化，对高鑫零售(6808.HK)和家乐福CA.PA等传统零售运营商构成压力。报导称，永辉超市(601933.SS)将出资约1.2亿美元收购联华超市(0980.HK)21.2%的股份；1号店则成为首家进入凯度零售咨询中国PoweRanking零售商排行榜前10名的电商，凸显出网上超市的迅速崛起。

中国超市的历史短于西方超市，过去20年里伴随着中国经济的迅速崛起才真正成为主要的零售力量。因此大多数国内连锁超市规模较小，吸引力和管理程度不及英美的大型超市。很多中国超市人流量不大，即使是在购物高峰时段。有些店铺看起来从来都不忙，居然能存活下来，这让我感到吃惊。

在这样的背景下，联华超市出售21.2%股份给永辉超市就不那么令人吃惊了；交易作价9.29亿港元或1.2亿美元左右。联华超市拥有4,412个门店，远高于永辉超市的339个门店。但联华超市的营收和同店销售都比上年下降约5%，获利下滑10%。

联华超市兴起于中国改革初期，20世纪90年代打造出大量连锁超市。但该公司未能在21世纪保持住势头，我估计联华超市最终将被运营更好的竞争对手收购，比如永辉超市，当然必须征得大股东们同意。

另一则新闻中，凯度零售咨询的年度调查显示，1号店成为了首家进入中国大陆零售商10强的电商。沃尔玛(WMT.N)和高鑫零售旗下的大润发不出所料地位列一二名。永辉超市排名第五，较之前一年进步两名，凸显出该公司迅速的发展；尽管历史不长，而且规模相对较小。

1号店排名第10，首次上榜也不足为奇，因为该公司是较早专注于电商的零售商，而且控股股东为沃尔玛。京东(JD.O)和阿里巴巴(BABA.N)旗下的天猫分别位列第11名和第15名。

联华超市等很多中等规模、效率不高的连锁超市可能最终将消失，被迫关门或是被永辉超市等后来者收购。或许最大、最好的两三家传统连锁超市最终将生存下来，因为市场总是有的。但我预计网上超市进一步扩大份额，京东和天猫明年可能也会进入该排行榜的前10名。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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