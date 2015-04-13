（重发）《阳歌专栏》新浪公司负责人被约谈 未来其股价或承压

（重发以修饰标题。）

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**新浪公司负责人被约谈 未来其股价或承压**

一句话：新浪和微博的股价本周和未来几个月可能承压，因为中国监管机构要求新浪清理其新闻网站。

中国的净网行动已进行了约一年，有消息称监管机构约谈新浪(SINA.O)负责人，因该公司审核把关不严等。大家也许还记得，几乎是在去年的这个时候，新浪读书频道和视频节目因涉嫌传播淫秽色情信息，被吊销执照。当时的情况并没有特别令人担心，因为视频并非新浪的核心业务。但这一次的情况看起来有点更令人担忧，因为涉及到新浪的新闻业务，该业务占新浪广告收入的比重很大。

2014年初以来，新浪股价几乎腰斩，部分原因是对微博(WB.O)前景的担忧。微博的受欢迎度在迅速降温。新浪是中国历史最长、最受尊敬的互联网企业之一，因此去年4月中国政府净网行动拿新浪开刀也不足为奇。

净网行动几乎涉及了中国所有大型互联网企业，百度(BIDU.O)、阿里巴巴(BABA.N)和腾讯都被指违规，涉及淫秽色情内容、暴力内容和盗版产品等。

新华社报导称，国信办与北京网信办对近期受到大量网民举报、违法问题突出的新浪公司的负责人进行了联合约谈，对新浪的举报涉及暴恐、淫秽色情和诈骗等。

据报导，新浪还存在违法登载新闻信息、账号审核把关不严等问题。上个月，财新传媒起诉新浪等网站未经许可擅自转载其内容。

报导指出，国信办上周五约谈了新浪，称如果整改不力，可能停止其互联网新闻信息服务。据报导，国信办称，2015年以来，互联网违法和不良信息举报中心接到涉新浪的举报6,038件，居主要网站之首。

新华社的报导发布于周末，因此新浪的股价还没有做出反应。我估计新浪股价本周开盘后会下跌，跌幅可能高达10%。这次中国监管机构将目标对准新浪的新闻信息服务，这确实说明一定问题，微博可能也在警告范围内，因此微博的股价本周可能也会受到冲击。

中国政府的净网行动没有放松的迹象，因此新浪负责人被约谈并被要求进行整改并不非常令人意外。在此次净网行动中，多家公司的核心产品和服务都成为目标，包括淘宝网因假货问题被批评。新浪被约谈表明净网行动还将持续很长一段时间，很多受影响企业未来一年的营收和获利增长可能受到很大冲击。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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