《阳歌专栏》乐视网发布三款智能手机

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**乐视网发布三款智能手机**

一句话：乐视网的智能手机价格相对较低，与其视频服务相关；尽管竞争激烈，但如果能获得正面反馈，可能取得成功。

乐视网(300104.SZ)正式发布三款智能手机，借用其智能电视的成功模式，推出高端产品低价概念，意在吸引消费者购买其付费视频服务。

乐视网面临的最大问题是用户，因其进入智能手机领域很晚。新的手机行业数据显示，3月中国手机出货量下降约5%，激烈的竞争催生越来越多的饱和迹象。

乐视网发布智能手机获得媒体的重点关注值得称赞。乐视网CEO贾跃亭迅速成为中国互联网行业下一个知名创业者，可能很快获得与阿里巴巴(BABA.N)创始人马云和小米创始人雷军类似的关注。

贾跃亭去年因健康原因数月未露面，年底回到公众视线中后一直在力捧乐视网。除了智能手机以外，他还宣布进军智能汽车。乐视网进军能够作为视频服务渠道的设备领域。

乐视网正式发布三款智能手机，称性能与苹果手机不相上下，价格却要低得多。最便宜的一款售价约1,500元，另外一款售价2,500元。最高端的一款售价待定，将由网友投票决定其价格。

新手机显然不会要求买家购买乐视网的视频服务，而乐视TV的买家则必须购买。但乐视网向手机买家提供了优惠，新用户可获得300元的折扣。乐视网新开的矽谷办公室一名高管暗示，公司打算在美国销售其手机；我猜测这样的计划仍处于初步阶段，明年以前不会出现。

工信部下属的中国信息通信研究院的最新数据显示，3月中国手机市场出货量下降5.2%至3,750万部左右。其中4G手机出货量增幅超过600%，占手机总出货量的比例接近80%。很多 4G手机价格很低，因为电信企业提供大量补贴推广4G服务，手机厂商正艰难处理高企的库存。

很多观察者一直预测智能手机行业重新洗牌，因为竞争激烈，市场过热，很多中小规模的生产商可能在亏损。因此乐视网此时进入手机市场看起来有些奇怪。

乐视网能够负担得起这样的尝试，因为公司盈利情况本来就不错，市值也不低。而且乐视网似乎非常愿意通过补贴手机销售而获得新的视频用户，进军视频领域的小米可能效仿这样的策略。产品设计和质量对乐视手机的命运至关重要。如果产品获得正面的反馈，乐视网可能迅速成为手机领域重要的新军。但负面反馈的效果则相反，会导致此次尝试以失败告终。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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