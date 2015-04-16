《阳歌专栏》阿里巴巴控股阿里健康 联想控股向港交所提交IPO材料

图为在杭州拍摄的阿里巴巴集团总部大楼内的企业标识。 REUTERS/Aly Song

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴控股阿里健康 联想控股向港交所提交IPO材料**

一句话：联想控股赴港上市料能获得投资者欢迎，阿里巴巴旗下的阿里健康和阿里影业未来几年也会表现良好，而香港交易所对中国科技企业的吸引力也在上升。

今天的两则消息凸显了香港作为中国科技股上市温床的前景。一则与阿里巴巴(BABA.N)有关，另外一则与联想集团(0992.HK)的母公司联想控股有关。

阿里巴巴去年曾想在香港上市，但最终因控制权问题选择了纽约市场。消息称，阿里巴巴将天猫在线医药业务的营运权转让给在香港上市的阿里健康(0241.HK)。联想控股向港交所提交IPO材料，提供了一些财务数据；上市时间料为今年晚些时候。

阿里巴巴网曾于2007年在香港上市，但股价低迷导致该公司选择私有化。阿里巴巴创始人马云去年很坚定地表示希望赴港上市，但最终因控制权问题而选择纽约。

报导指出，阿里巴巴将价值194亿港元的天猫在线医药业务注入阿里健康，推动后者股价在停盘四周后复牌当日大涨近81%。阿里巴巴对阿里健康的持股比例将从之前的38%上升至53%，实现对后者的控股。

这和上周阿里巴巴计划将一些娱乐相关的资产注入阿里影业(1060.HK)看起来很像。阿里影业去年被阿里巴巴收购，也在香港上市。这两宗交易令阿里健康和阿里影业的市值分别达到120亿美元和100亿美元左右。我非常看好阿里巴巴将不同业务单独上市的战略，有助于为投资者提供更加纯粹的投资标的。

联想控股过去几年一直在推进IPO。创始人柳传志曾表示，最初倾向于在内地上市。但他去年改变计划，前往香港，因为内地长期暂停IPO导致国内等待上市的企业排起了长队。

联想控股提交的IPO材料并没有提到融资目标，有报导暗示融资规模可能在20-30亿美元，上市时间大概在7月。IPO材料中包括股权架构和财务信息。过去两年里，联想控股的获利每年增长约35%，去年达到41亿元，不过营收增速要慢得多。

更多科技股上市有助于港交所，该交易所主要以制造业和金融服务业等更加传统的企业而知名。沪港通去年启动后，更多内地投资者可以买港股，这料也会提升香港股市的吸引力。我预计阿里巴巴旗下的两家在港上市企业、联想控股的IPO以及其他科技相关的股票未来在香港的表现会更好。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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