《阳歌专栏》陆金所融资4.85亿美元 P2P平台炙手可热

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**陆金所融资4.85亿美元 P2P平台炙手可热**

一句话：陆金所和积木盒子等P2P平台成为中国互联网投资者的热门标的，今年晚些时候可能有P2P平台利用正面的人气试图上市。

我记得区区几年之前，中国科技行业1,000-2,000万美元规模的交易都被认为是大事，值得报导。现在标准上升了很多，因为国内外投资蜂拥而入。报导称，P2P融资平台陆金所近期融资4.85亿美元，创下该领域融资规模记录。

一周前，有报导称另外一个P2P融资平台积木盒子即将融资4亿美元。这和今年早些时候团购网站的情况类似，当时投资者向美团网和大众点评合计投入15亿美元。中国科技企业最近一次大规模融资发生在去年底，智能手机厂商小米融资超过10亿美元。

最新报导指出，陆金所此次融资完成于3月，BlackPine Private Equity Partners、鼎晖投资和中金公司旗下的私募股权部门等中外企业参与。资金主要来自BlackPine，该公司创立于五年前，专注于在亚洲进行投资。

陆金所的早期投资者之一--中国平安在此次融资后变为小股东。报导称，陆金所获得近100亿美元的估值，这对一家三年前才成立的企业来说似乎很高，但也反映出P2P融资巨大的增长潜力。

陆金所成立以来，共完成超过20万笔贷款，总额25亿美元，每笔贷款平均在1.25万美元左右。陆金所向贷款人收取费用，通常为贷款额的4%左右。中国中小企业非常需要这样的融资，因为银行往往倾向于向大型国企提供贷款。

P2P企业和团购网站有很大的差别。P2P企业大多针对想要投资的企业和富裕的个人，因此找到付费客户更加容易。而团购网站面向消费用户，这些用户的支出欲望要低得多。

因此陆金所和积木盒子等P2P企业可以迅速实现盈利，而面向消费者的互联网企业往往需要几年才能实现盈利。但P2P企业处理规模很大的资金、与不成熟的投资者打交道，容易成为被诈骗的目标，因此也面临巨大的风险。这意味着他们往往在最初几年运营良好，但随着行骗者的骗术花样百出，平台可能崩溃。

因此一些P2P网站可能迅速上市，从而在不可避免的问题出现以前向投资者销售快速增长和大幅获利的故事。陆金所、积木盒子或者其他大型P2P网站可能在年底前试图上市，如果投资者人气维持在目前的水平，估值可能达到100亿美元。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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