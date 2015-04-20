《阳歌专栏》电商服务商宝尊准备上市

资料图片：阿里巴巴在美国纽交所上市时纽交所大楼外的景象。 REUTERS/Lucas Jackson

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**电商服务商宝尊准备上市**

一句话：电商服务商宝尊如能显示2015年实现盈利，应能完成2亿美元的上市融资目标，股价在今年余下时间里表现料相对不错。

报导称，电商托管服务商宝尊提交赴美上市申请，这将是该领域第一个上市公司；今年第一个“大型”互联网IPO终于可能出现。宝尊向电商提供设计和运营等服务，并不参与电商领域的激烈竞争。

阿里巴巴(BABA.N)是该公司的最大股东，持股23%。报导援引业内人士称，宝尊的行业市场份额占比超过二成。宝尊与阿里巴巴的关系也助其与很多在天猫开店的大型零售商建立了重要关系。

请注意，我说宝尊是今年中国第一个“大型”互联网IPO，因为本月早些时候在纽约上市的窝窝团WOWO.O才是今年第一个中国互联网IPO。由于投资者兴趣不足，窝窝团上市被一再拖延；该公司上市两周来，股价下跌近10%，最近一个交易日大跌。

耐克(NKE.N)和微软(MSFT.O)等企业都是宝尊的客户。该公司提交的招股书显示，融资目标约为2亿美元；承销商为摩根士丹利、瑞士信贷和美银美林。

当看到成立八年的宝尊仍在大幅亏损的时候，我有些吃惊。该公司去年亏损2,500万美元，营收为2.55亿美元。这显然不是好迹象，因为宝尊是一家服务商，对资本的要求并不很高，成立时间较长意味着可实现盈利的时间很充足。窝窝团也在亏损。

媒体报导的其它内容大多为宝尊的背景和资历，看起来很不错，尽管公司仍在亏损。上市前该公司料公布更多信息，或许会预计今年一季度首次实现盈利。准备上市的中国企业经常发布这样的“好消息”，尽管很多情况下是通过短期财务手段实现的。

宝尊融资目标很高，承销商队伍强大，暗示该公司应能吸引较强的投资兴趣。我预计宝尊能够完成2亿美元的融资目标，如果能吸引到短线买家，甚至可能融资更多。

判断该公司的长期前景还需要更多财务信息。其业务规模和市场份额看起来有吸引力，作为首个上市的电商服务商也很吸引人。如果该公司今年能实现盈利，这种可能性看起来不小，我认为其IPO成功的机会很大，上市后股价料继续表现不错。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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