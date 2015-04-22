《阳歌专栏》分众传媒欲在A股借壳上市 学大教育收到收购要约

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**分众传媒欲在A股借壳上市 学大教育收到收购要约**

一句话：A股行情壮观以及IPO改革可能引发曾经在纽约上市的中国科技和媒体企业回归A股，分众传媒即将在A股借壳上市。

报导暗示越来越多曾经在美国上市的中国企业可能回归A股。目前还没有企业这么做，但分众传媒可能成为第一个，报导称该公司接近借壳上市，分众传媒2013年从纽约退市。学大教育XUE.N称，已经收到A股上市公司银润投资(000526.SZ)的收购要约。

报导指出，一系列因素可能导致在美上市甚至在港上市的中国企业私有化并回归A股。认知度一直是重要因素，很多企业在中国家喻户晓，但大多数西方人却不了解。过去六个月里中国股市涨了一倍是新的因素，这或许会让很多同期股价下跌的在美上市的中国企业羡慕。

中国股市注册制改革也是重要因素，美国也是注册制。中国股市目前的上市体系很冗长，证监会要进行大量调查，新股数量被严格控制。目前的体制让国企受益良多，很多获得风险资本投资的快速增长企业最终前往海外上市，因在国内上市可能面临困难。

这些无疑是分众传媒决定借壳上市的原因。报导称，分众传媒为12.75亿美元债务完成再融资，可能为借壳上市铺平道路。报导还指出，分众传媒已经找到了借壳上市标的，规避繁琐的上市流程。

分众传媒十年前在纽约上市时曾受到投资者欢迎，但进行一系列并购后被不良资产拖累。本次借壳上市的报导最早出现于2月，称分众传媒的目标市值为460亿元左右，约为2013年退市时27亿美元市值的三倍。

学大教育宣布收到银润投资的收购要约后股价大涨6.3%至3.35美元，收购报价为每股美国存托股份3.38美元。学大教育显然也是因为投资者兴趣不足而从美股转战A股。2010年该公司股价一度高见12美元，但2011年中概股信心危机期间股价大跌。此后股价基本徘徊于2-4美元的区间。

此前也有很多收购要约，网游企业尤其受到青睐。完美世界PWRD.O收到管理层领导的收购要约，盛大游戏GAME.O也在退市进程中。分众传媒借壳上市的计划看起来有很大的机会，如果成功，我预计其他曾经在美上市的中国企业也试图回归A股，更高的投资者认知度或有助其股价。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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