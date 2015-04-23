《阳歌专栏》中兴指控华为涉嫌专利侵权

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中兴指控华为涉嫌专利侵权**

一句话：中兴指控华为涉嫌专利侵权主要是口头说说，不会采取大规模法律行动，反映出中国智能手机市场的激烈竞争。

报导称，中兴(0763.HK)(000063.SZ)指控华为涉嫌专利侵权。这反映出中国智能手机市场的激烈竞争，未来12个月可能有一两个企业退出。

此事也反映出华为和中兴已经非常适应发律师函抗议专利侵权和攻击竞争对手的西方做法。两家公司以前都被西方竞争对手起诉过。去年爱立信(ERICb.ST)在印度起诉小米侵权，导致小米被迫停止在印度出售一些机型。

报导指出，中兴旗下手机品牌努比亚称华为荣耀X2和刚发布的华为P8涉嫌侵犯其技术专利，主要集中于拍摄技术上。

中兴在声明中称，将用法律维护行业良性竞争秩序，但没有明确表示是否已经发起诉讼。华为予以否认，称荣耀X2以及华为P8中采用自主研发的算法以及更加新型的技术。双方都在微博上积极发声，似乎在打公关战。

苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)去年威胁对小米发起诉讼；华为过去至少两次威胁在电信设备领域对中兴发起诉讼。

中兴和华为的纠纷可能会成为未来几天的新闻，但我预计即使发起诉讼，也不会发生什么大事。原因是中国的法院动作迟缓，欠缺知识产权领域的经验，法院做出判决时这两款手机可能已经过时。经验更加丰富的西方法院对待手机这样生命周期短的产品时，允许法官迅速发布暂时性销售禁令，如果他们认为诉讼可能是合理的。

不要过于从知识产权的角度看待此事，这个事件反映中国智能手机市场仍然过热，至少有两三家厂商应该退出。最新数据显示，过去三个月里，在华上市使用谷歌安卓操作系统的手机中，华为和中兴手机都未能进入前15名，小米和三星处于领先地位。

友盟分析称，华为有三款手机进入前30，而中兴一款都没有。这倒不令人意外，因为中兴过去一年里似乎削减了在国内手机市场的努力，专注于努比亚这样更加高端的产品，排名也跌出智能手机厂商前五名。我怀疑中兴准备完全放弃国内手机市场，对华为的指控只是口头说说。但一些规模较小的竞争对手更难以在智能手机的竞争中存活下来，年底前可能就会退出。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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