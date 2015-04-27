《阳歌专栏》可口可乐宣布收购厦门粗粮王

**可口可乐宣布收购厦门粗粮王**

一句话：可口可乐宣布以4亿美元收购厦门粗粮王，料很快获得中国商务部批准，未来两年内可能对其在华运营做出重大贡献。

可口可乐(KO.N)中国公司宣布以4亿美元全资收购中国植物蛋白饮料生产商厦门粗粮王饮品科技有限公司。2009年，可口可乐曾试图以24亿美元收购汇源果汁(1886.HK)，但中国商务部进行调查后最终予以否决。

过去六年里发生了很多变化，可口可乐此次收购获批的可能性似乎更高。商务部在监管并购领域获得的经验可能是最重要的因素。中国《反垄断法》2008年才推出，商务部2009年否决可口可乐收购汇源果汁时经验非常有限，外界推测民族主义因素可能起了一些作用。

由于竞争激烈，汇源果汁的前景有些暗淡。这让商务部了解到市场在持续地变化，汇源果汁这样的知名品牌如果不能持续创新和找到新的战略合作伙伴，随时可能变成明日黄花。

厦门粗粮王母公司中国粗粮王(0904.HK)暂停交易前市值约1.65亿美元，这意味着可口可乐支付了高额溢价。但对可口可乐来说，4亿美元算不上什么。

中国粗粮王和汇源果汁的财务数据凸显出中国饮料市场面临的困境，因竞争激烈以及经济放缓。汇源果汁去年营收仅增长2%，而中国粗粮王公布的最近一个季度营收下滑约3%。中国粗粮王获利能力仍很强，但汇源果汁处于亏损状态。

可口可乐先选择汇源果汁、后选择厦门粗粮王，反映中国消费者越来越注重健康，放弃碳酸饮料，选择果汁和植物蛋白饮料。这些看起来都是可口可乐多元化的明智之举，有助于可口可乐加强在更加健康、高端饮料市场的地位。

我认为商务部在过去六年里已经获得了很多经验，料基本不会反对可口可乐收购厦门粗粮王。此外，中国粗粮王的市值只有汇源果汁的四分之一左右，因此商务部几乎不会出于反垄断的原因而反对。

如果收购获批，预计可口可乐将迅速将大量资源注入厦门粗粮王，提升该公司植物蛋白饮料的销售。可口可乐已经在华拥有广大的分销和灌装网络，这些应提供给厦门粗粮王，让其饮料迅速回归强劲增长的轨道。收购看起来对可口可乐和中国都是好事，我预计在三个月里完成，未来两年对可口可乐的中国运营做出重大贡献。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。