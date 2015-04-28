《阳歌专栏》美国与华为的僵局可能化解？

图为3月15日德国汉诺威消费电子、信息及通信博览会上，一名工人在调整华为的企业标识。 REUTERS/Morris Mac Matzen

**美国与华为的僵局可能化解？**

一句话：诺基亚与阿尔卡特-朗讯的合并以及华为低调地游说可能最终说服美国政府在未来一年内放松对中国电信设备的限制。

最新的媒体报导让美国政府与中国电信设备厂商华为的关系再次受到关注，双方有可能达成妥协。美国政府出于安全担忧禁止一切中国企业生产的电信设备在美销售，由此造成了与华为之间的僵持。美方政策的影响面似乎太大，而且电信设备行业的加速整合导致无线运营商可选的电信设备供应商数量越来越少。

熟悉情况的人应该很快意识到我说的是本月早些时候诺基亚NOK1V.HE宣布收购阿尔卡特-朗讯ALU.PA的消息。如果合并完成，美国电信运营商购买设备时几乎只剩下两个选择，新的诺基亚或是爱立信(ERICb.ST)。

另外一则消息凸显华为持续而低调地开展活动，意在让美国政府相信华为是独立的民间企业，不是中国政府的间谍机构。华为轮值CEO徐直军在接受采访时指责中国政府近期因国家安全担忧对外国高科技企业采取的繁琐限制。

诺基亚与阿尔卡特-朗讯的合并规模达166亿美元。阿尔卡特-朗讯的主要股东之一法国政府已经批准这宗交易，因此欧盟也有望通过审核。美国政府可能以反垄断为由进行否决，但可能面对来自欧洲的压力。

欧洲可能会说，新的诺基亚、爱立信和华为三家大公司已经足以确保全球范围内的竞争环境，这看起来有道理。但美国消费者其实只有两个选择，因此美国政府可能被迫重新考虑对华为的限制。

徐直军表示，不引进世界最先进的技术就没法取得真正的信息安全；外国技术更加先进，因此比国产技术更加安全。

华为应该多接受这样的采访，从而显示出自己不是中国政府的傀儡，会根据自身利益作出决定。我个人认为华为的产品没有为中国政府的间谍活动留下后门。但我认为未来中国政府理论上可能会向华为施压，要求加入这样的功能，因为中国政府与企业的关系往往很密切。

诺基亚与阿尔卡特-朗讯的合并将让美国政府面临很大的压力，要重新考虑对中国电信设备厂商的限制，我相信美国大型电信运营商都会游说政府改变政策。也许美国最终会允许华为和中兴向美国私营电信运营商进行销售，但政府网络仍不能采购华为与中兴的设备；澳大利亚也是这么做的。这样的折中方案可能让各方都满意，未来一年或许会出现这样的变化。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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