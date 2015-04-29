《阳歌专栏》阿里巴巴或借蚂蚁金服入股Micromax开拓印度市场

**阿里巴巴或借蚂蚁金服入股Micromax开拓印度市场**

一句话：蚂蚁金融服务集团洽商入股印度智能手机厂商Micromax，反映阿里巴巴近期对印度市场的关注，试图在印度大展宏图并支持其高估值。

报导称，阿里巴巴集团的关联企业蚂蚁金融服务集团牵头的财团可能出资10亿美元或更多入股印度本土智能手机巨头Micromax。蚂蚁金服和在美上市的阿里巴巴集团(BABA.N)没有股权关系，但这显然是阿里巴巴全球扩张的一部分。阿里巴巴去年9月上市以来估值很高，公司亦在为其寻找理由。

中国互联网企业和智能手机厂商正在寻找能够迅速实现业务扩张的市场，而印度迅速受到青睐。小米近一年前成为首个瞄准印度市场的公司，其先发优势获得了很大回报。智能手机厂商Oppo和酷派(2369.HK)在印度市场也很活跃。

报导称，蚂蚁金服牵头的财团拟收购25%的Micromax股份，给予后者的估值在40-50亿美元。这意味着总投资为10-12.5亿美元，蚂蚁金服是三四个投资者中最大的。报导暗示入股事宜仍处于谈判阶段，Micromax内部对企业未来发展方向仍存在分歧。

这似乎暗示谈判仍可能搁浅，Micromax内部也在讨论应该专注于线上还是线下。报导提到日本软银最初对入股有兴趣，后来选择放弃。软银是阿里巴巴早期的投资者之一。阿里巴巴与软银存在分歧的情况比较少见，两家公司共同参与了很多交易。

蚂蚁金服2月收购了印度电子支付企业One97的25%股份。上个月有报导称，阿里巴巴是几家有意入股印度电商Snapdeal的投资方之一，Snapdeal打算出售20%股份，公司估值约50亿美元。

今年早些时候，阿里巴巴出资5.9亿美元成为魅族的小股东，该公司也盯着印度市场。魅族官员上个月称，公司计划今年在印度销售70万部智能手机，这对初入印度市场的魅族来说是个挺大的数字。

这些交易暗示阿里巴巴试图从多方面进入印度市场，首先是电商和电子支付，然后是智能手机。阿里巴巴的投资都不是完全收购，这或许反映阿里巴巴意识到自己在印度市场没什么经验，目前更愿意让本土企业进行运作。

阿里巴巴关注印度看起来是明智的战略选择，因为印度市场的竞争远低于成熟的西方市场，而且和中国市场有很多相似之处。如果一切顺利，阿里巴巴可能完全收购一些已经入股的印度公司，最终将它们整合成一家大公司。不过这将需要数年时间，而印度市场发展迅速，情况很容易发生改变。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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