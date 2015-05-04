《阳歌专栏》奇虎360遭欧洲测评机构撤销认证

资料图片：2011年奇虎360在美国上市时纽交所外悬挂的公司标识旗。 REUTERS/Lucas Jackson

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎360遭欧洲测评机构撤销认证**

一句话：三家欧洲测评机构撤销奇虎360杀毒软件获得的认证和评级，这可能影响奇虎的信誉，阻碍其全球化进程，未来几个月对其股价构成压力。

奇虎360QIHU.O陷入国际丑闻中，报导称三家欧洲测评机构撤销了360杀毒软件获得的认证，因奇虎使用特殊版本参加测试。这令奇虎很尴尬，尽管奇虎在国内基本不在乎这样的丑闻，因为类似的行为在中国比较常见。

随着奇虎等公司走向世界，他们迅速发现国内的很多做法不符合国际标准，特别是在西方国家。这对奇虎、百度(BIDU.O)、小米和阿里巴巴(BABA.N)等企业来说不是什么好事，这些企业试图向世界和投资者展示自己有能力参与国际竞争。中国市场受到高度保护，标准往往低于西方。

这次的丑闻在中国国内都算不上丑闻，但奇虎意外地发布声明做出回应。360杀毒软件基本不收费，因此很受欢迎，但该软件可能很侵犯用户的隐私。

侵犯用户隐私似乎是360杀毒软件默认设置的结果，用户可以更改设置不分享个人信息。用过这类软件的人都知道，用户往往选择默认设置，懒得进行更改。用户往往认为软件厂商的默认设置不会侵犯隐私，但情况并不总是这样。

德国AV-TEST、奥地利AV-Comparatives和英国Virus Bulletin三家机构少见地联合公开撤销了360杀毒软件今年获得的评测奖项，依据是参加测试的版本与普通用户版本“差异很大”。

奇虎的声明显示其中一个巨大差异似乎是默认设置。奇虎称，360默认开启BD引擎的行为是公开透明的，并没有对评测机构隐瞒，普通用户版本中没有默认开启BD引擎的原因是中国存在大量低配电脑。奇虎还称，测试版本与普通用户版本的安全水平是一样的。

中国消费者对双重标准习以为常，但西方人对这种误导行为的容忍度要低得多。这对在全球范围内积极推广杀毒软件的奇虎来说不是什么好事。奇虎今年早些时候称，在全球范围内进展迅速，国外用户超过1亿。

奇虎的股价上周下跌4%，不清楚在多大程度上与丑闻有关。该公司股价去年大涨，因投资者对其新的搜索引擎期望很高。但去年夏季以来股价腰斩，因搜索业务的获利进程令人失望。这次丑闻将引发对奇虎在全球范围内推广杀毒软件的更多疑问，可能让其股价在未来几个月面临更大压力。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。