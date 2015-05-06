《阳歌专栏》乐视网能否成为中国下一个小米？

**乐视网能否成为中国下一个小米？**

一句话：乐视手机本周末开卖，料引来很大关注，最初三四个月时间里销量可能突破100万部，对小米构成挑战。

智能手机厂商小米在过去几年里凭借时髦的品牌形象成为科技行业炙手可热的品牌，并试图挑战国际智能手机巨头三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)，以期在国际市场上获得一席之地。但小米可能也要注意国内的动向了，乐视网(300104.SZ)正在迅速地受到追捧。

乐视成立之初主要提供互联网视频内容，和YouTube类似，几乎没有引起什么注意。不过该公司在过去一年开始受到关注，先是对传统电视台构成了严重威胁，现在又准备推出新的智能手机。

媒体本周报导称，家电厂商格力(000651.SZ)也开始铺货智能手机产品。我觉得格力手机基本会以失败告终，但对乐视手机更感兴趣；乐视手机已经开始接受网上预约。

报导指出，乐视手机在乐视商城开启预约后，五小时内预约量突破120万。假设10-15%的预约量成为实际销售，那就是15万部左右，这对刚刚进入手机行业的乐视来说是不错的。

乐视今年初首次宣布进军智能手机，当时我持非常怀疑的态度，因为智能手机市场过热，很多机型的外观和性能很相似。随着对乐视的进一步了解，我看到了乐视在过去三年里成为中国互联网电视和付费视频内容的领先厂商。

乐视CEO贾跃亭是乐视的一大财富，他拥有和小米创始人雷军一样吸引媒体关注的能力。乐视的商业模式相对独特，其互联网电视在中国销量很好，其智能手机也可能获得类似的成功。

乐视的商业模式是以很低的价格销售质量较高的手机和电视，而买家需承诺购买一段时间的视频服务，通常是一年或两年。乐视手机售价仅为1,499元，作为套餐的一分部，在一段时间内还向买家提供免费的互联网数据和视频服务。

乐视的策略是让用户对其服务产生依赖感，从而在试用期过后仍继续付费。我问过一些乐视的用户，他们大多对乐视的服务很满意，认为比传统电视更有吸引力。其他智能手机厂商大多不会提供这样的服务，不过小米也在试图进军付费视频服务。

投资者非常看好乐视的增长潜力和独特的商业模式，乐视的股价年初至今上涨三倍左右，曾成为中国创业板市值最高的企业。我对乐视的一些多元化投资有所保留，比如在智能汽车上的大笔投资。但总体来说我很看好乐视电视和手机的商业模式，预计乐视手机在最初三四个月销量能轻松突破100万部。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。