《阳歌专栏》百胜集团可能剥离其中国业务 麦当劳试图在华扩大加盟

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百胜集团可能剥离其中国业务 麦当劳试图在华扩大加盟**

一句话：百胜集团可能剥离其中国业务，看起来是明智之举，新公司将更加专注；麦当劳试图在华扩大加盟，如果能找到合适的加盟商，看起来也是不错的。

中国市场一度曾是肯德基和麦当劳(MCD.N)的热点，中国消费者曾蜂拥至价格合理、服务迅速、员工友好的这种餐厅。但近几年快餐店的光环消失，肯德基和麦当劳寻找新的故事以提振其中国业务。

肯德基过去一年一直在努力通过让中国餐厅“大变身”来实现上述目标，现在有投资者呼吁肯德基母公司百胜集团(YUM.N)将其中国业务剥离成独立的公司。而麦当劳则试图通过扩大加盟来扭转颓势。

百胜集团剥离其中国业务的提法是首次出现。百胜集团本身就是1997年百事可乐(PEP.N)剥离餐饮业务而成立的公司。现在有投资者称百胜集团也在考虑剥离其中国业务，百胜集团旗下品牌包括肯德基、必胜客等。

报导指出，对冲基金经理Daniel Loeb称，认为百胜集团可能将其中国业务剥离成独立的公司，但他不会积极劝说百胜集团这么做。一周前，Loeb披露他管理的Third Point对冲基金近期买入了价值10亿美元的百胜集团股票。对冲基金经理Keith Meister也披露其管理的Corvex Management大量买入百胜集团股票，并希望百胜集团考虑剥离其中国业务。

当一项业务规模够大、与公司核心业务差异够大时，往往会被剥离为独立的公司。百胜集团的中国业务一度比其他业务增速快得多，但近期情况恰恰相反。中国市场足够大，也足够独特，因此剥离中国业务可能是好主意，这能够让高层独立作出决定，而不是依赖不了解中国市场的母公司作出决定。

麦当劳扩大加盟其实已经说了一段时间了。麦当劳在美国和其他发达国家市场经常使用加盟模式，这种模式比自营投入更低，也更灵活。但在中国，肯德基和麦当劳大部分餐厅都是自营，往往是通过合资企业，从而能够控制质量，因为当时中国市场还不太熟悉加盟概念。

截至去年底，麦当劳在中国超过2,000家餐厅中只有约15%是加盟店，远低于80%的全球平均水平。麦当劳一位官员称，公司计划今年将加盟店比例提升至20-25%。

这和麦当劳大约一年前给出的计划是一致的，暗示麦当劳在按部就班地推进相关计划。我觉得该想法不错，让加盟商承担加盟店增长的更多责任，麦当劳能够专注于中国市场的大局。但麦当劳也需要仔细寻找可靠的加盟商，这在中国并不是容易的事情，否则出现纠纷时可能头疼。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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