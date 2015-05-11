《阳歌专栏》京东向盈利迈进 投资旅游网站途牛

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**京东向盈利迈进 与途牛合作**

一句话：京东的最新业绩显示该公司可能在今年晚些时候实现营运盈利；京东与途牛的合作看起来是不错的计划，反映中国互联网企业之间互相持股的趋势。

中国第二大电商京东(JD.O)在过去几天里一直让投资者惊叹，先是公布最新的季度业绩，显示其向实现盈利快速迈进；然后是参与旅游网站途牛网(TOUR.O)的5亿美元融资，成为后者最大单一股东。

京东股价在消息出现后上涨2%。该公司股价今年上涨了近50%，比一年前的IPO价格高出77%，因为投资者更加看好京东。途牛股价也受消息提振上涨4.5%。

京东入股途牛反映中国互联网巨头参股其它互联网企业的潮流，规模很大，但都不控股。腾讯(0700.HK)去年大规模入股京东，阿里巴巴则战略入股新浪微博(WB.O)和优酷土豆YOKU.N。

京东公布的最新业绩是股价上涨的主要原因。京东一季度营收同比增长超过60%至366亿元；营运支出增加41%，受益于成本控制。该公司营运亏损降至8.22亿元，上年同期为38.5亿元。京东预计二季度营收同比增长约为52%至56%之间。

途牛宣布与京东等投资者签署协议，发行5亿美元的新股，其中京东将出资3.5亿美元，包括2.5亿美元现金和1亿美元其他资源。其他入股的投资者包括携程网(CTRP.O)和淡马锡等一些私募股权公司。

交易完成后，京东将成为途牛的最大单一股东，占股27.5%。途牛将成为未来五年京东旅行度假频道的独家运营商，并将成为京东酒店和机票预订服务的优先合作伙伴。这表明双方将紧密合作，但五年的期限表明到期后能否继续合作要看合作得好不好。

中国互联网企业互相持股往往会伴随着这样的合作，既保持自身的独立性，又建立独家的合作关系。这样的策略看起来不错，既能让创始人继续管理公司，还可以引入其他公司的资源。我预计有些合作最终会变成收购，而有些合作会结束，比例大概各占一半。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。