《阳歌专栏》苹果手机中国市场份额最高 CEO库克开通新浪微博

(本文作者是路透中文网专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点。)

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者,曾任路透社驻中国记者、编辑10年,主要报导中国上市公司新闻,现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com),微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苹果手机中国市场份额最高 CEO库克开通新浪微博**

一句话:苹果连续第二个季度成为中国智能手机市场份额最高的厂商或许与时间点有部分关系,但也和CEO库克的公关行动有关,这些行动有助于苹果获得中国政府和公众的好感。

报导称,一季度中国智能手机出货量同比下降,为过去六年来首次;鉴于市场极度饱和,这并不令人感到意外。苹果(AAPL.O)正在崛起,连续第二个季度成为中国智能手机市场份额最高的厂商,此前的桂冠属于小米。

一些人可能会说苹果的崛起和时间点有关,该公司去年10月刚刚推出了新款iPhone,引发四季度销售大幅增加,也提振了一季度销售。这样的说法可能有些道理。我要称赞苹果CEO库克拉拢中国政府和消费者的举措,这些举措获得了密切关注。库克还开通了新浪微博(WB.O),与中国消费者更加直接地互动。

IDC的数据显示,一季度中国智能手机出货量同比下降4.3%至9,880万部,为过去六年来首次。了解情况的人都知道,六年前中国智能手机市场规模很小,因此这基本是中国智能手机销售首次下滑。中国是全世界最大的智能手机市场。

过去两年里,大量本土企业涌入手机行业,推出了大量的手机产品。因此过去几年里大部分中国人都购买了新手机,短期内不会换手机。未来两三个季度出货量增长率可能继续下降,随着用户更换4G手机,出货量可能回归更加可持续的低速增长。

报导称,苹果手机的市场份额升至14.7%,小米和华为分列第二和第三位,市场份额分别为13.7%和11.4%。三星排名第四,市场份额为9.7%。市场研究公司Canalys称,苹果在去年四季度超越小米成为中国智能手机市场份额最高的厂商。

报导称,库克开通了新浪微博。该微博目前只有一条:“Hello China! Happy to be back in Beijing, announcing innovative new environmental programs. 你好,中国!很高兴再次来到北京,并宣布创新的环境新项目。”库克的粉丝数量已经突破40万。

库克在苹果宣布在华新林地项目当天开通新浪微博。他还接受了新浪微博的采访,主要谈及了苹果在中国的环境项目。报导提到这是库克第六次访华,第一次接受新浪采访。我要赞扬库克的努力,这些举动不会花多少钱,但却有助于赢得政府领导人和普通民众的好感。(完)

编译:李富强 发稿:王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区,供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈,而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与,并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员:newsdoug@youngchinabiz.com。 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。