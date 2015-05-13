《阳歌专栏》苹果欲在华推出Apple Pay 小米在北京线下卖手机

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苹果欲在华推出Apple Pay 小米在北京线下卖手机**

一句话：苹果有可能达成协议，未来12个月里在中国推出Apple Pay；小米线下卖手机反映该公司意识到需要进行多元化销售从而维持高速增长。

苹果(AAPL.O)首席执行官库克的中国之行新闻不断，他先是宣传了一项与森林有关的环保项目，并开通了自己的新浪微博(WB.O)。他现在又直白地谈到希望在中国推出Apple Pay电子支付服务，可能与阿里巴巴(BABA.N)或银联合作。

另有报导称，小米首次在北京线下卖手机，大家都知道小米之前都是在网上卖手机。低成本和在线销售是小米实现快速发展的成功因素之一。

小米上月已经暗示此举，当时宣布将开始在印度使用传统的线下渠道销售。印度市场已经迅速成为小米的第二大市场。小米此举可能是为了销售渠道的多元化，但或许也是维持高速增长的无奈之举。

Apple Pay是库克中国计划的一部分。中国一直不允许外国金融支付企业进入中国，但Visa(V.N)和万事达卡(MA.N)的申诉让世界贸易组织要求中国开放支付市场，中国的态度终于缓和。

这已经是库克2011年接掌苹果以来的第六次访华，他接受了多次媒体采访，大谈他的中国市场发展计划。库克在接受采访时表示，商谈Apple Pay入华问题是他此行的主要目的之一。

媒体此前报导称，苹果与阿里巴巴商讨在Apple Pay入华问题上进行合作。最新的报导指出谈判仍在进行，苹果还在与银联谈判。苹果手续费过高似乎是主要的障碍之一，但库克现在谈及此事暗示他可能希望最终签署协议。

小米首次在北京的小米之家销售2,999元的小米NOTE顶配版，引来数百“米粉”通宵排队。媒体报导称这是小米试水高端手机市场的渠道多元化之举，这可能有些道理，不过这却不是小米上月在印度开始通过传统渠道销售手机策略的一部分。

实际情况是，过去三年里小米的高速成长吸引了投资者的瞩目，去年小米智能手机销量达到6,100万部，一跃成为全球第三大手机品牌，而一年前的销量仅为1,870万部。对于较小型手机企业而言，线上卖手机显然是有效和低成本的，线下卖手机反映小米意识到不进行多元化销售很难维持高速增长。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。