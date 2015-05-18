《阳歌专栏》Netflix或进军中国 前路坎坷

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**Netflix或进军中国 前路坎坷**

一句话：Netflix可能在洽谈通过建立合资企业入华，但至少未来一两年不太可能达成协议，因为迅速变化的中国市场监管动荡以及限制严格。

报导称，美国视频流媒体网站Netflix(NFLX.O)正在洽谈进军中国，这是外资视频运营商首次采取这样的行动，让投资者感到兴奋。谈判对象与阿里巴巴(BABA.N)关系密切，因此确实令人兴奋。但要注意的是，中国视频市场很难捉摸，因为政府审查严格，国有电视台近期还排斥民间企业。

这也是尽管中国市场潜力巨大，YouTube和Hulu等国际巨头一直没有进入的原因。过去五年里，YouTube在中国一直被屏蔽，部分原因是其母公司谷歌(GOOG.O)与中国政府的关系紧张。Hulu没有这样的问题，但也没有入华，尽管2011年曾暗示可能准备进军中国市场。

民间视频运营商在中国市场的处境非常艰难，因为中国政府要求所有节目都必须经过审查后才能上线。过去两年里，随着新一代互联网视频服务提供商开始争夺电视台的关注和广告，情况更加糟糕。

报导称，Netflix正在与华数传媒(000156.SZ)洽谈成立合资企业，阿里巴巴是华数传媒的股东。报导援引匿名消息人士指出，Netflix与数家企业洽谈合作。Netflix发言人表示，中国市场很大，不能被忽视。

不清楚Netflix是不是更倾向于华数传媒。消息很有可能有倾向性，因为来源可能是阿里巴巴。阿里巴巴创始人马云是去年春天购买华数传媒20%股份的投资集团中一员。阿里巴巴去年晚些时候推出了自己的互联网视频产品，挑战乐视网(300104.SZ)和优酷土豆YOKU.N。

投资者显然看好Netflix入华，该公司股价在消息出现后大涨4.5%创新高。此前有报导称阿里巴巴持股的优酷土豆可能与爱奇艺合并。如果Netflix与华数传媒合作，可能为阿里巴巴卖出所持有的优酷土豆股份铺平道路，未来将专注于华数传媒。

这些都反映中国互联网行业的多变，过去两年里出现大量的并购和战略投资。监管也同样多变，传统企业抱怨新公司受到的监管少得多。

我对Netflix达成协议并不报太大期望，至少短期内如此。因为中国市场监管复杂，导致很多巨头无法入华，包括Facebook(FB.O)。这并不意味着Netflix永远不会入华，但在未来一两年监管和并购动荡开始尘埃落定前，我估计不会有任何大的进展。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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