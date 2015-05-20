《阳歌专栏》易到用车可能与Uber合作 百度与Uber联手竞购诺基亚电子地图服务

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**易到用车可能与Uber合作 百度与Uber联手竞购诺基亚电子地图服务**

一句话：易到用车可能与Uber中国合作，中国租车行业的整合迅速进行；百度与Uber联手竞购诺基亚电子地图服务有望成功。

中国租车市场正在迅速整合，报导称易到用车可能与Uber合作。我对整合来得这么快、这么突然感到吃惊，其他行业的整合往往很慢、很痛苦，持续数年时间。

中国互联网三巨头百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)和阿里巴巴(BABA.N)的参与可能是背后的主要因素。百度和腾讯分别出价收购诺基亚NOK1V.HE的电子地图业务。

阿里巴巴和腾讯分别是快的和滴滴的大股东，快的和滴滴2月宣布合并计划。报导称百度去年底入股Uber，投资额大约6亿美元。3月有报导称百度试图促成Uber中国与易到用车展开合作。

当时的报导称3月晚些时候可能宣布合作，但进展显然没有那么顺利。易到用车的一条微博暗示5月21日可能宣布与Uber合作。这条微博发布于5月18日，图片中一颗心将易到用车和Uber的标志连接在一起，图片中的时间为5月21日。

两家公司开展合作显然是合理的，Uber是全球租车先锋，而易到用车拥有强大的中国背景。Uber现在显然需要帮助，过去几周里，由于其外资背景以及激进的商业行为，Uber在至少两个中国城市遇阻。快的和滴滴宣布合并时易到用车非常反对，与百度和Uber的合作对其获得能够生存的规模至关重要。

报导称，百度和Uber联手竞购诺基亚电子地图服务Here，腾讯是另外一个竞购集团中的一员。收购金额可能高达40亿美元。本月早些时候，有报导称一些德国汽车厂商出价收购Here。

良好的导航服务显然是租车软件的重要组成部分。Uber联合百度竞购Here从而降低对谷歌(GOOG.O)地图服务的依赖。百度地图在中国非常受欢迎，但我个人认为谷歌地图要好得多。鉴于百度和Uber资金充裕，以及Uber激进的商业行为，我猜测他们可能赢得竞购战，但有可能要支付高额溢价。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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