《阳歌专栏》中国互联网房地产服务商和视频企业想盈利不容易

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**互联网房地产服务商和视频企业想盈利不容易**

一句话：如果互联网房地产服务商最新的预估是准确的，他们的股价可能反弹；优酷土豆亏损扩大，但股价持稳，因投资者期待优酷土豆与爱奇艺合并。

在美上市的中国企业很多在本周公布业绩。搜房网(SFUN.N)、易居EJ.N和乐居(LEJU.N)这三家互联网房地产服务商公布的业绩不佳，因为中国房地产市场的调整没有出现缓解的迹象。优酷土豆YOKU.N公布的业绩看起来也不好，亏损大幅增加。

尽管这四家公司业绩都不怎么样，但股价表现却不一样。三家房地产服务商股价都大跌，易居和乐居分别下跌9%，搜房网下跌4%。但优酷土豆盘后公布业绩之后股价还上涨了2%，因为投资者期待该公司很快找到合并标的，提升其前景。

对中国房地产市场的担忧拖累这些互联网房地产服务商股价跌至数年低位，3月中开始小幅反弹。中国房地产市场在过去几年里迅速发展，房价远高于普通人的承受能力，可能要面临至少两三年的调整。

多数这些互联网房地产服务商所受调整的冲击要小于房地产开发商，因为他们的盈利主要依赖成交量而非房价。但调整也导致成交量大幅萎缩，易居和乐居最近一个季度都陷入亏损。搜房网仍录得盈利，但金额下降85%至610万美元，这意味着该公司也在迅速接近亏损。

三家互联网房地产服务商的营收增速也非常差，易居和搜房网的营收增速都在5%以下。搜房网将2015年全年营收增长预估从10%上调至15%。易居和乐居维持全年营收增速预估，分别为10-15%和20-25%。这意味着三家公司都预期今年余下时间里表现会好转，这暗示其股价有可能反弹。

优酷土豆的季度亏损大幅增加至5.17亿元，约为去年同期的三倍。营收增加近50%，优酷土豆预估当前季度营收增速与上季度差不多。这些数据似乎不足以让投资者对这家短期内没有盈利迹象的公司感到放心。

优酷土豆接近与百度(BIDU.O)旗下的爱奇艺合并，投资者对此可能更加期待。上周的报导称合并谈判正在进行，尽管爱奇艺负责人随后对此予以否认。我认为谈判或许正在进行，爱奇艺的否认不真诚，优酷土豆的股价维持住了上周的迅速上涨，显示投资者也认为合并可能发生。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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