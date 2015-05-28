《阳歌专栏》Twitter瞄准中国广告商 微博入股滴滴快的

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**Twitter瞄准中国广告商 微博入股滴滴快的**

一句话：Twitter加大力度联系中国广告商，表明该公司可能考虑进入中国市场；微博入股滴滴快的，今年晚些时候滴滴快的服务可能在微博上推出。

社交媒体网站Twitter(TWTR.N)此前曾说无法在中国市场开展业务，现在开始低调地联系中国广告商，尽管其网站仍在中国被屏蔽。类似Twitter的微博(WB.O)则宣布入股滴滴快的。

这些举动的战略意义大于财务意义，金额都不大。Facebook(FB.O)去年也曾采取类似行动，Twitter的做法暗示该公司可能在重新考虑之前暂不入华的决定。微博也加入了投资滴滴快的的一系列重量级互联网公司行列，滴滴快的可以使用微博作为新的平台。

Twitter首席执行官Dick Costolo一年前低调访问过上海，这让很多人感到吃惊，因为Costolo此前曾表示由于中国严格的审查制度、Twitter无法在中国市场开展业务。

报导指出，Twitter开始低调地联系中国企业对其投放广告，面向中国以外的3亿用户。该公司本周在上海举行的亚洲消费电子展期间与潜在客户举行了会议。

Twitter官员称，公司已经与一些面向全球的中国企业建立了合作，包括阿里巴巴(BABA.N)和海尔等，并在寻找更多类似客户。报导还援引另外一个匿名消息人士指出，Twitter仍希望中国改变在审查制度上的态度。这可能是为Twitter将来进军中国市场做铺垫。

微博披露称，向滴滴快的投资1.42亿美元，滴滴与快的今年早些时候宣布合并。阿里巴巴、腾讯、俄罗斯Digital Sky Technologies和日本软银都是滴滴快的的股东。阿里巴巴也是微博重要股东，可能是微博入股滴滴快的的介绍者。

微博此举看起来不错。该公司仍在亏钱，但快速接近盈亏平衡。租车服务是一个增长迅速的领域，微博的2亿活跃用户基础显然有助于滴滴快的。我估计未来几个月滴滴快的服务将在微博平台上更加高调地推出。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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